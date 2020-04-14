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Попри дощ у Чорнобильській зоні не вщухає вогонь
|Суспільство | 14-04-2020, 09:58
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|У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення станом на 7 ранку 14 квітня триває гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.
Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій
Деталі: Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.
Підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження (ДАЗВ).
До гасіння пожеж залучено 415 чоловік та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС(.
13 квітня авіатехніка здійснила 227 скиди – 538 т води.
У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ.
Нагадаємо: Через підпал трави пожежа у Чорнобильській зоні триває вже 10 днів.
Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.
Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.
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