Попри дощ у Чорнобильській зоні не вщухає вогонь Суспільство | 14-04-2020, 09:58 0 83 У Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення станом на 7 ранку 14 квітня триває гасінні пожеж на території Корогодського, Детятківського, Паришівського та Денисовецького лісництв.



Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій



Деталі: Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.



Підрозділи ДСНС надають допомогу Державному агентству з управління зоною відчуження (ДАЗВ).



До гасіння пожеж залучено 415 чоловік та 98 одиниць техніки, з них від ДСНС 321 чоловік особового складу та 66 одиниць техніки (в тому числі 3 літаки АН-32П та 3 вертольоти ДСНС(.



13 квітня авіатехніка здійснила 227 скиди – 538 т води.



У понеділок увечері на Київщині, над зоною відчуження, пішов дощ.



Нагадаємо: Через підпал трави пожежа у Чорнобильській зоні триває вже 10 днів.



Президент Володимир Зеленський 14 квітня заслухає інформацію від голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколи Чечоткіна щодо пожеж.



Центр ядерної безпеки повідомляв, що 14 квітня вітер змінить напрямок і забруднене пожежами в Чорнобильській зоні повітря потрапить до Києва.