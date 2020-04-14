В Іспанії поліцейські посадили вертоліт, щоб прогнати з пляжу порушника карантину Суспільство | 14-04-2020, 10:01 0 92 В іспанському муніципалітеті Табернес-де-ла-Валдігна поблизу Валенсії поліцейський вертоліт приземлився на пляжі, щоб зупинити порушника карантину.



Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Levante.



Поліцейські на патрульному вертольоті, пролітаючи вздовж узбережжя, помітили чоловіка, який, попри карантин, прогулювався берегом.





Після того як чоловік проігнорував дистанційні попередження, поліцейські посадили вертоліт та підійшли до порушника.



На відео можна бачити, як двоє поліцейських супроводжують його, виводячи з пляжу.



Видання зазначає, що подібна ситуація траплялася з тиждень тому. Тоді порушників карантину зафіксували з поліцейського дрону.



Як повідомлялося раніше, у Флоренції поліція зупинила чоловіка, який свідомо порушив карантин, щоб "втекти" від суперечок з дружиною і доньками.