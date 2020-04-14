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Притула відповів, чи мітить у крісло мера Києва
|Суспільство | 14-04-2020, 10:04
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|Шоумен та член політради партії "Голос" Сергій Притула не розуміє, на якій підставі його називають ймовірним кандидатом на пост мера столиці та включають до соціологічних опитувань. Мерство для нього наразі – "не пріоритетна історія".
Джерело: Притула в інтерв’ю для УП "Сергій Притула: Зараз у Зеленського з'явилася можливість довести скептикам, що він не "маріонетка Коломойського"
Пряма мова: "Мені регулярно друзі скидають ті чи інші опитування, ту чи іншу соціологію. Я туди дивлюся, десь мені смішно, десь – не зовсім, тому що тільки за останні десь тижні три це вже якась третя чи четверта соціологія.
В якійсь я є, в якійсь мене нема. В одній у Кличка якісь там відсотки, у Пальчевського, ще у когось. Я сиджу і не розумію".
Деталі: За його словами, наразі є багато більше важливих справ, чим "мірятись рейтингами".
"В того в клініці (Пальчевського – УП) знайшли якісь там натяки, що люди лікувалися з коронавірусом. Це не проблема – проблема, щоб бути там в рейтингах. Когось взагалі з попелу там підняли – в рейтинги пхають", – вважає Притула.
Шоумену, звичайно, лестить те, що його "скромну персону міряють одразу з двох боків: це і по Києву, і, мені сорока звісточку приносила, що і по Україні". Але наразі він не має часу, щоб "розпилятися на оці речі, тому що я зараз не є учасником якоїсь кампанії чи ще якоїсь біди".
"Зараз це абсолютно не пріоритетна історія, чесно. Я навіть не дивлюся на якусь там найближчу перспективу, щоб до цих питань повертатися, тому що є нагальніші потреби", – запевняє Притула.
Нагадаємо:
Шоумена і члени політради партії "Голос" часто включають до соціологічних опитувань, як ймовірного кандидата на посаду київського міського голови.
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