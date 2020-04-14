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В Україні прогнозують мокрий сніг і вітрисько
|Суспільство | 14-04-2020, 10:20
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|У найближчі дні у більшості областей України очікуються пориви вітру 15-20 м/с, уночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°, в Карпатах значний мокрий сніг.
Джерело: Укргідрометцентр
Дослівно: "14 квітня у західних, північних та Вінницькій областях дощ і мокрий сніг… вдень +4-9°; у Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби 0-5° морозу.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на більшій частині країни пориви 15-20 м/с".
У столиці 14 квітня буде прохолодно і дощ зі снігом, вдень до +6°. Вітер північно-західний 7-12м/с.
Деталі: 15 квітня дощитиме на півночі, сході країні та у Криму, вночі +3-5°, вдень до +10°, на решті території без опадів, вночі на заході -1-3°, у центрі +3-5°, вдень до +10°.
16 квітня погода покращиться. Цього дня опади не очікуються, лише у Сумській та Харківській областях можливі невеликі дощі, вночі +3-5°, вдень до +17°.
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