Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину Суспільство | 14-04-2020, 11:28 0 109



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України випустила шостий відеоурок. Сьогодні у ДПС роз’яснюють як подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості:



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html



https://youtu.be/g3M1TsVr1S8



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/



ДПС також підготувала відеоуроки, які доступні за посиланнями:



Як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:



https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html



https://youtu.be/P7aWuNOIwM0



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/



Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html



https://youtu.be/wsGYmcOYScA



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/



Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:



https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html



https://youtu.be/_SKY0auOjSk



https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/



Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html



https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/



Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», за посиланнями:



https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html



https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8



https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/