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Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину
|Суспільство | 14-04-2020, 11:28
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Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України випустила шостий відеоурок. Сьогодні у ДПС роз’яснюють як подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html
https://youtu.be/g3M1TsVr1S8
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/
ДПС також підготувала відеоуроки, які доступні за посиланнями:
Як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:
https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html
https://youtu.be/P7aWuNOIwM0
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/
Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html
https://youtu.be/wsGYmcOYScA
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/
Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:
https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html
https://youtu.be/_SKY0auOjSk
https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/
Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html
https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/
Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», за посиланнями:
https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html
https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8
https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/
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