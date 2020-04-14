Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: вівторок, 14/04/2020 З початку року до місцевого бюджету надійшло 13206,8 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління...>> Благодійники виготовили та передали львівським лікарням 300 захисних екранів...>> Справу стосовно посадовця, якого підозрюють у розтраті 250 тис грн, скерували до суду на Львівщині...>> 14 квітня 2020 року...>> Львівський ІТ Кластер запускає безкоштовний освітній онлайн-проект IT Future: Next Generation...>> На двох ділянках вул. Д. Апостола триває капітальний ремонт: роботи планують завершити до кінця травня...>> Мерія передала слідчому ізолятору засоби індивідуального захисту...>> Кличко: У столиці постійно міряють радіацію, перевищення немає...>> Комунальні служби прибирають місто до свят...>> Гарнізонний храм передав інфекційній лікарні апарат ШВЛ...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці...
08-04-2020, 09:27  >>> 
У Львові судитимуть пожежника, якого підозрюють у побитті...
07-04-2020, 14:28  >>> 
Депутату з Львівщини загрожують виправні роботи за ймовірно спричинені легкі травми...
07-04-2020, 14:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
У роботі 70 вакцин від коронавірусу, є три "лідери" – ВООЗ...
14-04-2020, 10:00  >>> 
Коронавірус: число виявлених випадків наближається до 2 мільйонів...
14-04-2020, 09:52  >>> 
На Херсонщині у немовляти виявили коронавірус...
14-04-2020, 08:13  >>> 
Все виды ламината - http://enita.com.ua/category/laminat/ Украина

Відеоуроки від податкової. Особливо актуально під час карантину

Суспільство | 14-04-2020, 11:28Коментарів: 0 0 Переглядів: 109 109    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державна податкова служба України випустила шостий відеоурок. Сьогодні у ДПС роз’яснюють як подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6153.html

https://youtu.be/g3M1TsVr1S8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/685039742249060/

ДПС також підготувала відеоуроки, які доступні за посиланнями:

Як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html

https://youtu.be/P7aWuNOIwM0

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/

Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html

https://youtu.be/wsGYmcOYScA

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/

Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків за посиланням:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html

https://youtu.be/_SKY0auOjSk

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/

Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи за посиланнями:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

Відеоурок «Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі», за посиланнями:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html

https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/
   Новини по темі: Суспільство
З початку року до місцевого бюджету надійшло 13206,8 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління...
14-04-2020, 18:57  >>> 
14 квітня 2020 року...
14-04-2020, 17:23  >>> 
Жителя Сколівщини, який надав поліцейським хабара, засудили...
14-04-2020, 13:38  >>> 
Священника із Львівщини визнали винним у побитті...
14-04-2020, 13:37  >>> 
Протягом перших трьох місяців 2020 року до місцевих скарбниць суб’єкти господарювання на Львівщині сплатили 269,1 мільйона гривень плати за землю...
14-04-2020, 13:36  >>> 
Винагорода за цивільно-правовим договором менше мінімальної заробітної плати. Як нараховується єдиний внесок?...
14-04-2020, 11:36  >>> 
У відділі ділових індустрій роз’яснили як підприємці можуть отримати пільги на сплату Єдиного податку...
14-04-2020, 11:32  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини понеділка і ночі: Лавра на карантині, зміни у держбюджеті...
14-04-2020, 09:57  >>> 
Головні новини неділі і ночі: богослужіння попри карантин, збільшення випадків COVID-19...
13-04-2020, 10:48  >>> 
Головні новини четверга і ночі: спалах у Лаврі, "відновлення" коронавірусу...
10-04-2020, 09:34  >>> 
   ПолітикаПолітика
Справу стосовно посадовця, якого підозрюють у розтраті 250 тис грн, скерували до суду на Львівщині...
14-04-2020, 18:54  >>> 
Кличко: У столиці постійно міряють радіацію, перевищення немає...
14-04-2020, 14:08  >>> 
Сандерс підтримав Байдена на майбутніх виборах...
14-04-2020, 08:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтова криза: країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти, але не всі...
10-04-2020, 10:52  >>> 
"Нафтогаз" готує нові позови до "Газпрому" на 17 мільярдів доларів...
08-04-2020, 14:06  >>> 
Сприятливий період для гривні триває - НБУ...
08-04-2020, 09:20  >>> 
   СуспільствоСуспільство
З початку року до місцевого бюджету надійшло 13206,8 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління...
14-04-2020, 18:57  >>> 
14 квітня 2020 року...
14-04-2020, 17:23  >>> 
Жителя Сколівщини, який надав поліцейським хабара, засудили...
14-04-2020, 13:38  >>> 
   ВладаВлада
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом...
09-04-2020, 09:19  >>> 
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона...
06-04-2020, 08:56  >>> 
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
   КультураКультура
Під час карантину театральні вистави можна переглянути онлайн...
07-04-2020, 14:43  >>> 
Через коронавірус скасували Каннський кінофестиваль...
20-03-2020, 01:18  >>> 
У Львові відбудеться нова танцювальна вистава «Перехід»...
11-03-2020, 16:05  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
18:57 З початку року до місцевого бюджету надійшло 13206,8 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління
18:56 Благодійники виготовили та передали львівським лікарням 300 захисних екранів
18:54 Справу стосовно посадовця, якого підозрюють у розтраті 250 тис грн, скерували до суду на Львівщині
17:23 14 квітня 2020 року
15:50 Львівський ІТ Кластер запускає безкоштовний освітній онлайн-проект IT Future: Next Generation
15:49 На двох ділянках вул. Д. Апостола триває капітальний ремонт: роботи планують завершити до кінця травня
15:48 Мерія передала слідчому ізолятору засоби індивідуального захисту
14:08 Кличко: У столиці постійно міряють радіацію, перевищення немає
13:44 Комунальні служби прибирають місто до свят
13:43 Гарнізонний храм передав інфекційній лікарні апарат ШВЛ

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования