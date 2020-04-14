У відділі ділових індустрій роз’яснили як підприємці можуть отримати пільги на сплату Єдиного податку Суспільство | 14-04-2020, 11:32 0 83 У відділі ділових індустрій роз’яснили як платники 1 і 2 групи можуть отримати пільгу зі сплати Єдиного податку. Так, підприємці, які припинили діяльність під час карантину, можуть звернутись в державну податкову службу за місцем своєї податкової реєстрації з заявою довільної форми.



«Пільга зі сплати єдиного податку за період з 01.04.2020 до 30.04.2020 надається платникам єдиного податку 1 та 2 груп, які впродовж цього періоду не здійснювали діяльність.



Для отримання можливості застосовувати надану пільгу платникам Єдиного податку 1 чи 2 групи слід звернутись в державну податкову службу за місцем своєї податкової реєстрації з заявою довільної форми. В заяві слід зазначити:



— вид підприємницької діяльності;



— місце здійснення підприємницької діяльності;



— стислу інформацію щодо причин призупинення діяльності.



До заяви слід долучити документи, які підтверджують факт призупинення діяльності в квітні поточного року: завірену копію книги обліку доходів і витрат, виписку з банківського рахунку за звітний період тощо. Платники Єдиного податку мають змогу подати таку заяву до 30.06.2020. Відповідно до закону платники податку до 31.05.2020 звільняються від штрафів та пені за несвоєчасну сплату Єдиного податку. Відтак підприємці, які не отримували доходу у квітні, можуть подати заяву на отримання пільги зі сплати Єдиного податку вже після завершення квітня. У такому випадку не обов’язково попередньо сплачувати Єдиний податок за цей період", — зазначають у відділі ділових індустрій.



Також міський голова Львова Андрій Садовий додав, що пільги для підприємців, які не сплатили борги за компослуги, що утворились до карантину, залишатимуться під питанням.





