Протягом перших трьох місяців 2020 року до місцевих скарбниць суб’єкти господарювання на Львівщині сплатили 269,1 мільйона гривень плати за землю Суспільство | 14-04-2020, 13:36 0 77



Протягом січня-березня 2020 року при індикативному показнику з плати за землю 251,4 млн. грн. до місцевих бюджетів платники податків Львівщини сплатили 269,1 млн. грн., що на 7,1 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем-березнем 2019 року надходження плати за землю збільшилися на 18,9 млн. грн. (у січні-березні 2019 року – 250,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.



У березні 2020 року при запланованих надходженнях з плати за землю 91,8 млн. грн. до місцевих скарбниць на Львівщині суб’єкти господарювання сплатили 83,2 млн. грн. плати за землю. Проти березня 2019 року надходження плати за землю зменшились на 8,6 млн. грн. (у березні 2019 року – 91,8 млн. гривень).





