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Священника із Львівщини визнали винним у побитті
|Суспільство | 14-04-2020, 13:37
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Ідеться про конфлікт, який стався ще у серпні 2016 року у приміщенні Ясеновецької сільської ради.
За версією слідства, один із священнослужителів храму Золочева під час словесного конфлікту умисно вдарив іншого священника із району у грудну клітку, спричинивши травми, які призвели до короткочасного розладу здоров’я.
Такі дії духовного наставника кваліфіковано за ч.2 ст.125 КК України (легкі тілесні ушкодження).
У травні 2018 священника визнано винним у вчиненні вказаного злочину та звільнено від покарання на підставі ЗУ «Про амністію у 2016 році».
Крім цього, суд зобов’язав кривдника сплати майже 10 тис грн завданої матеріальної та моральної шкоди.
Не погодившись із цим вироком священник оскаржував його, однак, прокурорами Золочівської місцевої прокуратури в усіх судових інстанціях доведено вину кривдника.
Так, остаточну крапку у цій справі поставив Верховний суд цьогоріч у лютому, який виніс постанову, у якій, серед іншого, констатував, що Золочівським районним судом повно і усебічно розглянуто обставини кримінального провадження, а наведені у касаційній скарзі захисника мотиви не спростовують правильності висновків, викладених у судових рішеннях першої та апеляційної інстанцій.
Пресслужба Прокуратури Львівської області
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