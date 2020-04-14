Жителя Сколівщини, який надав поліцейським хабара, засудили Суспільство | 14-04-2020, 13:38 0 151

Встановлено, що цьогоріч, 20 березня, 41-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння зателефонував на лінію «102» та повідомив про обставини, які надалі не підтвердились.

З метою уникнення притягнення до адміністративної відповідальності за ст.183 КУпАП (завідомо неправдивий виклик спеціальних служб), намагався «вирішити питання» та надав двом працівникам Сколівського відділу поліції неправомірну вигоду.

Такі дії обвинуваченого кваліфіковано за ч.1 ст.369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Стрийською місцевою прокуратурою доведено у суді вину зловмисника.

Так, вироком Сколівського районного суду від 06.04.2020 фігуранта визнано винним та засуджено до покарання у вигляді штрафу у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8,5 тис грн.



Пресслужба Прокуратури Львівської області



