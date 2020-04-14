14 квітня 2020 року Суспільство | 14-04-2020, 17:23 0 74





Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ внесено зміни до Податкового кодексу України, зокрема, органам місцевого самоврядування у 2020 році надано право приймати рішення про внесення змін до прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та/або зборів щодо зменшення ставок єдиного податку.



Залишається актуальним отримання платниками податків деяких адміністративних та інших послуг, які є вкрай важливими для реалізації прав і обов’язків платників.



В умовах обмежувальних протиепідемічних заходів слід дотримуватись вимог Закону України від 17.03.2020 №530-ІХ ,, Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) ”.



Податковими органами Львівської області буде забезпечено виконання рішень місцевих органів самоврядування, щодо зменшення ставок єдиного податку, без необхідності відвідування платниками центрів обслуговування платників та масового скупчення людей.





