З початку року до місцевого бюджету надійшло 13206,8 тис грн податку на нерухоме майно від платників податків Галицького управління Суспільство | 14-04-2020, 18:57 0 67

Платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управління Головного управління ДПС у Львівській області, протягом січня – березня 2020 року сплатили до місцевого бюджету 13206,8 тис.грн. податку на нерухоме майно.

У березні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету1233,2 тис.грн. податку на нерухоме майно.

Від платників Галицького управління до місцевого бюджету надійшло 366121,2 тис грн податку на доходи фізичних осіб

За січень – березень 2020 року суб’єкти господарювання, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету України 366121,2 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб.

У березні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 128703,3 тис. грн. податку на доходи фізичних осіб.

Платники податків Галицького управління сплатили з початку року майже 687145,5 млн грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Платники податків Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області сплатили протягом січня – березня 2020 року майже 687145,5 млн. грн. єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄСВ).

Майже 151 млн грн податку на прибуток сплатили до Зведеного бюджету України підприємства Галицького управління

З початку 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до Зведеного бюджету України 150820,9 тис.грн. податку на прибуток підприємств.

У березні 2020 року платники податків сплатили до Зведеного бюджету України 120385,4 тис. грн. податку на прибуток підприємств.

Платники податків Галицького управління за січень – березень 2020 року до місцевого бюджету сплатили майже 115,1 млн грн єдиного податку

За січень – березень 2020 року платники податків, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні Головного управління ДПС у Львівській області, сплатили до місцевого бюджету 115124,3 тис. грн. єдиного податку.

У березні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету України 10595,9 тис. грн. єдиного податку.

На підтримку армії платниками податків Галицького управління перераховано 54253,4 тис. грн. військового збору

Протягом січня – березні 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області сплатили до Державного бюджету України 54253,4 тис. грн. військового збору.

У березні 2020 року платники податків сплатили до державного бюджету 19554,8 тис. грн. військового збору.

Це свідчить про високу відповідальність і сумлінність платників податків, які зобов’язані перераховувати з доходів фізичних осіб 1,5% військового збору на потреби армії, для підтримки обороноздатності держави та встановлення миру.

Нагадуємо, що усі доходи громадян, з яких сплачується податок на доходи фізичних осіб, підлягають оподаткуванню військовим збором. Платниками збору також є фізичні особи - підприємці, крім тих, що обрали спрощену систему оподаткування.

Понад 17,1 млн грн акцизного податку надійшло від платників податків Галицького управління до місцевого бюджету

За січень – березень 2020 року платники податків Галицького управління Головного управління ДПС у Львівській області, які реалізовують підакцизну продукцію, перерахували до місцевого бюджету України 17177,7 тис. грн. акцизного податку.

У березні 2020 року платники податків сплатили до місцевого бюджету 4965,7 тис. грн. акцизного податку.

Завдяки заходам щодо погашення податкового боргу у Галицькому управлінні до Державного бюджету України надійшло 2,8 млн гривень

Галицьким управлінням Головного управління ДПС у Львівській області протягом січня – березня 2020 року вжито заходи з погашення податкового боргу. За результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 2819,5 тис. гривень. У березні 2020 року за результатами проведеної роботи забезпечено надходження коштів до Державного бюджету України – 941,3 тис. гривень.



3937 адміністративних послуг отримали за січень - березень 2020 року платники податків Галицького управління

За січень - березень 2020 року Центрами обслуговування платників Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області надано 3937 адміністративних послуг, а саме:

- 2044 громадянам видано картки платника податків, внесено до паспорта громадянина України (у формі книжечки) дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків;

- 376 громадянам видано відомості з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків;

- 690 суб’єктам видано довідки про відсутність заборгованості з платежів до бюджету, що контролюються органами ДФС;

- 153 суб’єктам господарювання зареєстровано реєстратора розрахункових операцій;

- 455 суб’єктам господарювання зареєстровано книги обліку розрахункових операцій;

- 217 суб’єктам господарювання зареєстровано розрахункові книжки.

Для оперативного розв`язання проблемних питань, що виникають у платників податків та громадян, працює приймальня громадян. Прийом громадян проводиться відповідно до графіка.

Понад 261,1 млн грн з початку 2020 року надійшло до державної казни податку на додану вартість від платників Галицького управління

Суб’єкти господарювання у січні – березні 2020 року, які перебувають на обліку в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області, сплатили до Державного бюджету України 261104,8 тис. грн. податку на додану вартість. Відшкодовано 87728,4 тис. грн. ПДВ на розрахункові рахунки платників.



Облік платників податків в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області

Станом на 01.04.2020 в Галицькому управлінні ГУ ДПС у Львівській області кількість платників податків – юридичних осіб становить 16068 у т.ч. тих, що сплачують податки – 13304, та фізичних осіб – 16646 у т.ч. тих, що сплачують податки - 15229.

Кількість новозареєстрованих суб’єктів господарської діяльності - 193 СГД юридичних осіб та - 534 СГД фізичних осіб.

Кількість припинених суб’єктів господарської діяльності - 46 СГД юридичних осіб та 334 СГД фізичних осіб.

У березні місяці зареєстровано платників ПДВ 58 СГД юридичних осіб та 13 СГД фізичних осіб.

