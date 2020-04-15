В американському штаті продовжили надзвичайний стан як мінімум до 15 травня Суспільство | 15-04-2020, 01:29 0 132 Уряд американського штату Мен продовжив надзвичайний стан в штаті до 15 травня.



Джерело: CNN



Пряма мова губернатора штату: "Я дійсно бажаю, щоб обмеження були зняті, але подальше поширення (вірусу - ред) вимагає нашої послідовної відповіді".



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Нагадаємо:



У США за станом на 15 квітня зафіксовано 589 048 випадків COVID-19, 25 163 випадків - летальні. 45 079 людини одужали.

У штаті Мен 735 випадків COVID-19, 20 осіб померли.