Псевдомінера столичної станції метро засудили до 2 років Суспільство | 15-04-2020, 01:31 0 144 Деснянський районний суд Києва засудив до 2 років позбавлення волі чоловіка, який у грудні 2019 року анонімно повідомив про вибухівку на станції метро "Нивки".



Джерело: поліція Києва



Дослівно: "У грудні минулого року зловмисник зателефонував на 102 та повідомив про закладену вибухівку на станції столичної підземки "Нивки".



Провівши ретельну перевірку об’єкту, правоохоронці не виявили там вибухонебезпечних речовин чи предметів. У подальшому під час оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили особу підозрюваного та затримали його. Ним виявився мешканець Чернігова, який вже був раніше судимий за вбивство, зґвалтування, крадіжку та зберігання наркотиків".



Деталі: За вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 259 - ред) Деснянський райсуд Києва засудили чоловіка до 2-х років позбавлення волі.