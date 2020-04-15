Епідемія у Франції: більше 700 загиблих за добу Суспільство | 15-04-2020, 09:17 0 88 У Франції зросла добова кількість загиблих від коронавірусу, за останні 24 години повідомили про понад 700 померлих хворих.



Як пише "Європейська правда" з посиланням на BFMTV, про це оголосив генеральний директор Головного управління охорони здоров'я французького міністерства охорони здоров'я Жером Саломон.



У Франції за останню добу від Covid-19 загинули 762 хворих, з них 239 – померлі у будинках для літніх людей.

У попередні кілька днів ці показники були суттєво меншими. Нагадаємо, у вівторок повідомили про 574 загиблих, у понеділок – 561 загиблого.



Загальна кількість померлих від коронавірусу в країн зросла до 15 729, з них 5470 – загиблі у будинках для літніх людей.



Кількість підтверджених заражень коронавірусом перевищила позначку 100 тисяч – 103 573 випадків. З них 5 497 виявили за останню добу.



За добу госпіталізували 1965 нових хворих. Загалом у лікарнях перебувають 32 292 хворих на коронавірус, з них 6730 – у відділеннях інтенсивної терапії. Третині з них – менше 60 років. Також у реанімації – 95 людей, молодших 30 років.



Водночас, кількість пацієнтів у реанімації продовжує знижуватися 5-й день поспіль, за минулу добу – на 91 людину.



Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження карантину для протидії поширенню коронавірусу до 11 травня.