У Кременчуці – перша смерть від коронаврусу

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: середа, 15/04/2020 У Львові до Великодня для людей у потребі закупили продуктові набори...>> Відновлено дію державної програми «теплих кредитів»...>> ДПС інформує: коли при виплаті доходів фізичній особі-підприємцю не утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір...>> Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн...>> Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури...>> На Львівщині триває будівництво транзитного кільця для вантажного транспорту...>> Благодійний фонд Рідні та Medicover безкоштовно тестуватимуть львів’ян на коронавірус...>> Кількість важких пацієнтів з підозрою на COVID-19 зростає...>> Олександр Юристовський: про новини, що стосуються "rарантинних" особливостей справляння акцизного податку...>> ДПС: надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється за попереднім записом...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
Звернення голови Львівської ОДА до мешканців Львівщини...
 >>> 
«Плануючи рік культури, я хочу, щоб ми здивували світ, здивували себе і заклали фундамент на багато наступних десятиліть», — А. Садовий...
 >>> 
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Той, хто стріляв у "Мультика"-Титова в Миколаєві, був у медичній масці...
08-04-2020, 09:27  >>> 
У Львові судитимуть пожежника, якого підозрюють у побитті...
07-04-2020, 14:28  >>> 
Депутату з Львівщини загрожують виправні роботи за ймовірно спричинені легкі травми...
07-04-2020, 14:27  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Китай підтвердив 46 нових випадків зараження коронавірусом...
15-04-2020, 08:19  >>> 
Кількість заражень COVID-19 зменшується...
15-04-2020, 08:18  >>> 
Коронавірус у США: вже виявили 600 000 заражень...
15-04-2020, 07:25  >>> 

У Кременчуці – перша смерть від коронаврусу

Суспільство | 15-04-2020, 09:18Коментарів: 0 0 Переглядів: 78 78    
У Кременчуці від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою COVID-19, помер літній чоловік.

Джерело: Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook

Пряма мова: "Починаємо день з сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом.

Помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікуавння "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат".

Деталі: Мер повідомив, що похоронні заходи відбуться згідно з настановами МОЗ.

Він уточнив, що комунальники "всім забезпечені і готові до такої ситуації".

Малецький порадив суворо дотримуватися карантинних заходів, а в разі поганого самопочуття одразу звертатися до лікарів.
   Новини по темі: Суспільство
Відновлено дію державної програми «теплих кредитів»...
15-04-2020, 17:36  >>> 
ДПС інформує: коли при виплаті доходів фізичній особі-підприємцю не утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір...
15-04-2020, 17:24  >>> 
На Львівщині триває будівництво транзитного кільця для вантажного транспорту...
15-04-2020, 17:21  >>> 
Кількість важких пацієнтів з підозрою на COVID-19 зростає...
15-04-2020, 17:19  >>> 
Олександр Юристовський: про новини, що стосуються "rарантинних" особливостей справляння акцизного податку...
15-04-2020, 17:19  >>> 
ДПС: надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється за попереднім записом...
15-04-2020, 17:18  >>> 
Сума наданої фізособі позики списується юрособою у зв’язку зі смертю такої фізособи: наслідки з ПДФО...
15-04-2020, 17:17  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини вівторка і ночі: умова кінця карантину, викриття агента ФСБ...
15-04-2020, 08:22  >>> 
Головні новини понеділка і ночі: Лавра на карантині, зміни у держбюджеті...
14-04-2020, 09:57  >>> 
Головні новини неділі і ночі: богослужіння попри карантин, збільшення випадків COVID-19...
13-04-2020, 10:48  >>> 
   ПолітикаПолітика
Справу стосовно посадовця, якого підозрюють у розтраті 250 тис грн, скерували до суду на Львівщині...
14-04-2020, 18:54  >>> 
Кличко: У столиці постійно міряють радіацію, перевищення немає...
14-04-2020, 14:08  >>> 
Сандерс підтримав Байдена на майбутніх виборах...
14-04-2020, 08:10  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Нафтова криза: країни ОПЕК+ домовились скоротити видобуток нафти, але не всі...
10-04-2020, 10:52  >>> 
"Нафтогаз" готує нові позови до "Газпрому" на 17 мільярдів доларів...
08-04-2020, 14:06  >>> 
Сприятливий період для гривні триває - НБУ...
08-04-2020, 09:20  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Відновлено дію державної програми «теплих кредитів»...
15-04-2020, 17:36  >>> 
ДПС інформує: коли при виплаті доходів фізичній особі-підприємцю не утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір...
15-04-2020, 17:24  >>> 
На Львівщині триває будівництво транзитного кільця для вантажного транспорту...
15-04-2020, 17:21  >>> 
   ВладаВлада
Трамп очікує завершення боротьби з коронавірусом...
09-04-2020, 09:19  >>> 
Трамп відреагував на госпіталізацію Джонсона...
06-04-2020, 08:56  >>> 
Думки росіян з приводу обнуління термінів Путіна розділилися порівну...
27-03-2020, 10:27  >>> 
   КультураКультура
Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури...
15-04-2020, 17:22  >>> 
Під час карантину театральні вистави можна переглянути онлайн...
07-04-2020, 14:43  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
17:37 У Львові до Великодня для людей у потребі закупили продуктові набори
17:36 Відновлено дію державної програми «теплих кредитів»
17:24 ДПС інформує: коли при виплаті доходів фізичній особі-підприємцю не утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір
17:22 Львівська філармонія запрошує відсвяткувати Великдень духовною музикою онлайн
17:22 Сьогодні весь світ відзначає Міжнародний день культури
17:21 На Львівщині триває будівництво транзитного кільця для вантажного транспорту
17:20 Благодійний фонд Рідні та Medicover безкоштовно тестуватимуть львів’ян на коронавірус
17:19 Кількість важких пацієнтів з підозрою на COVID-19 зростає
17:19 Олександр Юристовський: про новини, що стосуються "rарантинних" особливостей справляння акцизного податку
17:18 ДПС: надання кваліфікованих електронних довірчих послуг здійснюється за попереднім записом

   Анонси
11 лютого – сесія Львівської обласної ради...
30-01-2020, 16:49  >>> 
Прокурорка Львівщини Ірина Діденко у вівторок, 28 січня, прибуде до міста Дрогобич для зустрічі з громадою та особистого прийому громадян...
20-01-2020, 13:26  >>> 
Львів’ян запрошують на концерт «Щедрий вечір з Добрим Джазом»...
02-01-2020, 13:44  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования