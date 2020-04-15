У Кременчуці – перша смерть від коронаврусу Суспільство | 15-04-2020, 09:18 0 78 У Кременчуці від пневмонії, спричиненої коронавірусною хворобою COVID-19, помер літній чоловік.



Джерело: Міський голова Кременчука Віталій Малецький у Facebook



Пряма мова: "Починаємо день з сумної новини. У Кременчуці перша смерть від пневмонії, спричиненої коронавірусом.



Помер чоловік 84 років, який хворів з 3 квітня, за допомогою до лікарів звернувся лише 13 квітня. Був госпіталізований з пневмонією до інфекційного відділення лікарні інтенсивного лікуавння "Кременчуцька". ПЛР-тест на коронавірус дав позитивний результат".



Деталі: Мер повідомив, що похоронні заходи відбуться згідно з настановами МОЗ.



Він уточнив, що комунальники "всім забезпечені і готові до такої ситуації".



Малецький порадив суворо дотримуватися карантинних заходів, а в разі поганого самопочуття одразу звертатися до лікарів.