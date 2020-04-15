У Львові затримали начальника відділу Личаківської виправної колонії №30, який отримав 12 тис грн хабара Суспільство | 15-04-2020, 09:44 0 91



У середу, 15 квітня, під процесуальним керівництвом Прокуратури Львівської області слідчими Територіального управління ДБР, розташованого у м. Львові, за оперативного супроводу працівників УСБУ у Львівській області «на гарячому» затримано начальника відділення соціально-психологічної служби відділу соціально-виховної та психологічної роботи Личаківської виправної колонії №30 Львівської області.



Правоохоронці зафіксували отримання посадовцем третьої частити неправомірної вигоди у розмірі 12 тис грн за оформлення заохочень та позитивне вирішення питання щодо умовно-дострокового звільнення засудженої особи, що відбуває покарання у Личаківській виправної колонії №30.



Усього, за версією слідства, імовірний зловмисник вимагав 20 тис грн хабара.



Такі дії 35-річного чоловіка кваліфіковано за ч.3 ст.368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).



На цей час тривають першочергові слідчі дії, прокурори готують повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу.



За вчинене фігуранту загрожує від 5 до 10 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскація майна.



Пресслужба Прокуратури Львівської області