Коли при виплаті доходів фізичній особі - підприємцю не утримується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір Суспільство | 15-04-2020, 11:02 0 78









Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі ‒ ПДФО) та військовим збором резидента є, зокрема загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід (п. 163.1 ст. 163 розд. ІV Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ).



Податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника, зобов’язаний утримувати ПДФО та військовий збір із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставки 18 та 1,5 відсотка відповідно.



Під час нарахування (виплати) фізичній особі - підприємцю доходу від здійснення нею підприємницької діяльності, суб’єкт господарювання та/або самозайнята особа, які нараховують (виплачують) такий дохід, не утримують податок на доходи у джерела виплати, якщо фізичною особою - підприємцем, яка отримує такий дохід, надано копію документа, що підтверджує її державну реєстрацію відповідно до закону як суб’єкта підприємницької діяльності (п. 177.8 ст. 177 розд. ІV ПКУ).



Суб’єкт господарювання при виплаті доходів фізичній особі - підприємцю не утримує ПДФО та військовий збір за умови надання такою особою копії документа, що підтверджує її реєстрацію як суб’єкта підприємницької діяльності.