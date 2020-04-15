Суб’єкти господарювання на Львівщині до місцевих скарбниць сплатили у першому кварталі 2020 року майже на 17 відсотків більше податку на нерухоме майно Суспільство | 15-04-2020, 13:44 0 63





Як повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області у березні 2020 року суб’єкти господарювання Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 6,3 млн. грн. податку на нерухоме майно. Порівнюючи з березнем 2019 року надходження зменшилися на 1,2 млн. грн. (у березні 2019 року – 7,5 млн. гривень).



Протягом січня-березня 2020 року при запланованих надходженнях з податку на нерухоме майно 51 млн. грн. до місцевих бюджетів від юридичних осіб Львівщини надійшло 58,6 млн. грн. Це на 14,9 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з січнем-березнем 2019 року надходження з податку на нерухоме майно збільшилися на 8,4 млн. грн., або на 16,7 відсотка (у січні-березні 2019 року – 50,2 млн. гривень).





