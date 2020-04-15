Максим Козицький наголошує на недопустимості підняття цін на продукти в складний для країни час Суспільство | 15-04-2020, 13:45 0 67

Від початку впровадження на території країни карантинних обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19, з метою недопущення в області підняття цін, голова Львівської ОДА Максим Козицький спільно із територіальним відділенням Антимонопольного комітету та Головним управлінням статистики у Львівській області здійснювали щоденний моніторинг цін на продовольчі товари.



Завдяки налагодженому діалогу влади, всіх відповідальних структур, а також соціально відповідального бізнесу, підприємців на території Львівської області вдалось досягнути здешевлення цін на продукти.



Зокрема, на майже 5% здешевшав батон, на 17,8% знизилась вартість курячої тушки, на 6,3% подешевшала свинина. Окрім того, 16,7% в ціні втратила олія соняшникова, 15,5% - молоко.



Також менш дорогими стали овочі: морква подешевшала на більш як половину, капуста білокачанна – на 20,2%, на 12% подешевшали буряк та цибуля.



Відтак, у порівнянні із кінцем березня зниження вартості борщового набору становить 10,6%, вартість м’ясо-молочного набору знизилась на 3,5%, а вартість нафтопродуктів знизилась на 4,3%.



Максим Козицький наголошує на недопустимості підняття ціни на товари у такій ситуації, яка сьогодні є в Україні, а також дякує тим підприємцям, які відгукнулися на заклики Львівської обласної державної адміністрації та дослухалися до рекомендацій.



Зазначимо, що щоденний моніторинг цін на продовольчі товари здійснюватимуть і надалі.