21 квітня 2020 року – граничний термін для подання звіту з єдиного внеску. Рекомендації щодо подання Суспільство | 15-04-2020, 16:30 0 99



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що наближається граничний термін подання (21.04.2020) звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за березень 2020 року.



З метою запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом платників податків та працівників ДПС, приймання звітності здійснюється виключно дистанційно (через Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua) чи поштою).



Наголошуємо, що відповідно до п. 36 Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX тимчасово не застосовуються штрафні санкції, за порушення, вчинені у періоди з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року:



· несвоєчасне подання звітності з єдиного внеску, до податкових органів;



· несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;



· неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів).



Разом з цим, протягом періодів з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.



Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності!