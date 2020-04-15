На понад 33 млн грн поповнився бюджет завдяки зусиллям Львівської прокуратури Суспільство | 15-04-2020, 16:31 0 69









Прокуратура Львівської області звернулась до суду із позовом в інтересах Державної екологічної інспекції у Львівській області з метою стягнення із одного зі столичних підприємств 33,4 млн грн збитків за незаконний видобуток у кількох районах Львівщини підземних вод (за відсутності спеціального дозволу на користування надрами).



Позицію прокуратури підтримав Київський апеляційний господарський суд 26.01.2017 та задоволив позов повністю.



Водночас, ухвалою суду від 06.09.2017 виконання вказаного судового рішення розстрочено на 30 місяців.



Завдяки вжитим прокуратурою заходам, у квітні 2020 року на рахунок Тартаківської сільської ради надійшов сплачений фірмою черговий щомісячний платіж – 1,1 млн грн.



Зазначимо, що на цей час реальне виконання судового рішення завершено.



Усього бюджет поповнився на 33 млн 40 тис 458 грн.







Пресслужба Прокуратури Львівської області



