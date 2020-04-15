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Кампанія декларування 2020!

Суспільство | 15-04-2020, 17:12Коментарів: 0 0 Переглядів: 20 20    

Як декларувати доходи громадянам в умовах карантину
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 01 липня 2020 року.
При цьому, суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 01 жовтня 2020 року.
Зазначене передбачається Законом України від 17 березня 2020 року №533 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19)».
З метою запобігання поширення коронавірусу, запроваджені карантинні заходи. Радимо Вам користуватись дистанційними формами комунікацій і максимально – електронними сервісами ДПС, які розміщені на головній сторінці офіційного вебпорталу ДПС України.
Отже, при направленні податкової декларації засобами електронного зв’язку громадяни можуть скористатися електронним сервісом в «Електронному кабінеті», який передбачає часткове автоматичне заповнення податкової декларації на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна.
Для подання податкових декларацій в електронній формі у режимі реального часу та використання сервісу автоматичного заповнення на основі даних ДПС необхідно:
-  авторизуватися за допомогою особистого електронного ключа;
-  отримати відомості про доходи за минулий рік з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків;
-  на основі отриманих від ДПС у розділі «Вхідні/вихідні документи» даних перейти до заповнення податкової декларації у режимі «Декларація про майновий стан і доходи».

Як подати декларацію про доходи за 2019 рік не відвідуючи податкову
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що нагадую платникам податків про змогу подання декларацій в електронному вигляді.
Радимо кожному декларанту через електронний сервіс в Електронному кабінеті сформувати декларацію з вже частково заповненими даними. Тобто, на підставі  облікових даних платника, відомостей щодо нарахованих (виплачених) доходів, наявних у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, та відомостей щодо об’єктів нерухомого (рухомого) майна, кожен декларант має можливість заповнити і подати декларацію про доходи. Це зручно, просто та не вимагає спілкування з податковим інспектором та відвідування Центру обслуговування платників податків.
Зокрема, декларацію про доходи через Електронний кабінет можуть подати громадяни для отримання податкової знижки. Такі декларанти повинні врахувати, що на податкову знижку можуть претендувати лише громадяни, які працюють легально. Розмір податкової знижки вираховується на підставі розміру офіційного доходу та сплаченого з нього податку на доходи фізичних осіб.
Всі витрати, які вказуються для отримання податкової знижки, мають бути фактично здійснені у звітному, тобто 2019 році та обов’язково підтверджені документально. Це можуть бути платіжні та розрахункові документи, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери тощо. Такі документи обов’язково мають містити інформацію про вартість товарів, робіт, послуг та строк їх продажу, виконання, надання. До поданої декларації для отримання податкової знижки підкріплюються сканкопії документів.
Нагадую, що на податкову знижку можуть претендувати громадяни, які сплачують за навчання, користуються іпотечним кредитом, орендують житло як внутрішньо переміщені особи чи понесли витрати в зв’язку з усиновленням, сплатою страхових внесків за довгостроковими договорами страхування життя, або ж пенсійні внески в рамках недержавного пенсійного страхування, чи отримали послуги репродуктивної медицини.

Задекларувати свої доходи за 2019 рік громадяни можуть до 01 липня 2020 року
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що кампанія декларування доходів громадян продовжена до 01 липня 2020 року.
Новий продовжений термін подання декларацій про майновий стан і доходи за 2019 рік встановлено Законом України від 17 березня 2020 року № 533-IX «Про  внесення змін до Податкового кодексу України  та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення короновірусної хвороби (COVID-19)». Також, цим законом змінено норму щодо сплати задекларованих сум податкових зобов’язань. Цьогоріч задекларовані суми податків громадяни мають сплатити до 01 жовтня 2020 року.
Слід нагадати, що платник податків може обрати зручний для себе спосіб подання податкової декларації про майновий стан і доходи:
- особисто або уповноваженою на це особою;
- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
- засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу.
Громадяни, які хочуть скористатися правом на податкову знижку, мають право подавати декларації про майновий стан і доходи до 31 грудня 2020 року.
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