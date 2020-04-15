Про податкову знижку за навчання Суспільство | 15-04-2020, 17:13 0 18

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що продовжується деклараційна кампанія 2020 року.

Право платника податку податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) на податкову знижку, підстави для її нарахування, перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, обмеження права на її нарахування визначені ст.166 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Відповідно до п. п.166.3.3 п.166.3 ст.166 ПКУ платник ПДФО має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу такого платника за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п.164.6 ст.164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником ПДФО на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, її чоловік або дружина, діти такої фізичної особи, у тому числі усиновлені.

До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником ПДФО витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково має бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).

Суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації цього права регулює Закон України від 05 вересня 2017 року №2145-VІІІ «Про освіту» із змінам та доповненнями (далі - Закон № 2145).

Крім того, спеціальними законами, які визначають правові, організаційні, фінансові засади, а також структуру та типи закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти є: закони України «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту».

Згідно з п.5 ст.79 Закону №2145 встановлено, що розмір та умови оплати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації, за надання додаткових освітніх послуг встановлюються договором.

Договір укладається між закладом освіти і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату.

Отже, з метою використання права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного податкового року платник ПДФО може включити фактично здійснені ним витрати у вигляді суми коштів, сплачених на користь вітчизняних закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для компенсації вартості здобуття відповідної освіти такого платника ПДФО та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, підтверджені відповідними документами, зокрема, копією договору, що ідентифікує заклад освіти - надавача послуг і здобувача освіти - отримувача послуг (його законного представника) та/або юридичну чи фізичну особу, яка здійснює оплату.

При цьому в договорі про навчання має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові особи, яка буде безпосередньо навчатися (дитини).



Декларування 2020: хто і коли зобов’язаний подати декларацію, а хто звільнений від цього обов’язку

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/414733.html розміщено Інформаційну пам’ятку про подання Декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація) у 2020 році.

В вищезазначеній Інформаційній пам’ятці розглянуті випадки, коли Декларація подається обов’язково, хто звільнений від обов’язку подання Декларації, а хто має право подати таку Декларацію.

Нагадую, що конституційний обов’язок громадян щороку подавати Декларацію за минулий рік визначено ч. 2 ст. 67 Конституції України.



Право на податкову знижку за результатами 2020 року: перелік витрат збільшено

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 02.04.2020 набрав чинності Закон України від 30 березня 2020 року №540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) (далі – Закон № 540).

Законом №540 внесено зміни, зокрема до Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Так, Законом №540 розділ XX «Перехідні положення» підрозділу 1 доповнено п. 11, відповідно до якого встановлено, що за результатами 2020 року, при реалізації права на податкову знижку відповідно до положень ст.166 ПКУ, сума коштів або вартість лікарських засобів для надання медичної допомоги хворим, дезінфекційних засобів і антисептиків, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, медичних виробів для скринінгу хворих, розхідних матеріалів для надання медичної допомоги, медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів, реагентів для лабораторних досліджень; медичних виробів, лабораторного обладнання, розхідних матеріалів для інфекційних відділень, патологоанатомічних відділень тощо, засобів особистої гігієни, продуктів харчування та/або товарів за переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України, які добровільно перераховані (передані) громадським об’єднанням та/або благодійним організаціям та/або центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та/або іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя населення, контролю якості та безпеки лікарських засобів, протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним захворюванням, та/або особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, та/або закладам охорони здоров’я державної та/або комунальної власності, та/або структурним підрозділам з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом карантину, що запроваджений Кабінетом Міністрів України у порядку, встановленому законом, на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), включається до податкової знижки у повному обсязі без урахування обмежень, визначених п.п. 166.3.2 п. 166.3 ст. 166 ПКУ.



Особливості цьогорічної кампанії декларування – 2020

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що рекомендуємо платникам податків подавати декларацію про майновий стан і доходи через Електронний кабінет платника за допомогою електронного ключа. Це той необхідний і правильний вихід, який дозволить дотриматись рекомендацій щодо режиму карантину, пов’язаного з упередженням поширення коронавірусу COVID-19, який максимально забезпечить комфорт і швидкість у виконанні платником свого конституційного обов’язку.

Також нагадуємо, про декларування коштів, отриманих з-за кордону. Так, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку - отримувача. В цьому разі громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором 1,5%. Сума іноземного доходу перераховується у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент отримання таких доходів.

Також звертаємо увагу, що вчителі та викладачі, які у минулому році надавали репетиторські послуги, але не були зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності, зобов’язані включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та задекларувати їх шляхом подання до органів ДПС декларації про майновий стан і доходи.

До репетиторських послуг належить підготовка дітей до школи, вступу до навчальних закладів, незалежного тестування, навчання з будь-яких предметів, написання рефератів, виконання контрольних, курсових, дипломних робіт тощо.

Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 1 липня 2020 року.

Суму податкового зобов’язання, яке платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.

