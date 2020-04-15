Подарунки і спадщина від рідних - не оподатковуються Суспільство | 15-04-2020, 17:14 0 17

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що згідно з нормами ПКУ об’єкти дарування, подаровані платнику податку іншою фізичною особою, оподатковуються згідно з правилами, встановленими ПКУ для оподаткування спадщини.

Оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця (дарувальника і обдарованого), а також від резидентського статусу цих осіб.

Об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (пп. «а» пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 ПКУ).

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями (обдарованими), які не є членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5 % (пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 ПКУ).

Враховуючи викладене, фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5 % від вартості будь-якої спадщини (подарунку).

Об’єкти спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються ПДФО за ставкою 18 %.

Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи громадян.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставкою 5 % та 18 % зобов’язані подати до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними, податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з ПДФО та з військового збору (ставка 1,5 %).



Кому слід задекларувати доходи у вигляді спадщини та подарунків, отриманих у 2019 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з початку року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2019 році, яка триватиме до 01 травня 2020 року.

Звертаємо увагу, що оподаткування спадщини та подарунків залежить від ступеня споріднення спадкоємця та спадкодавця, а також від резидентського статусу цих осіб.

Так, об’єкти спадщини (дарування), що успадковуються членами сім’ї спадкодавця І та ІІ ступенів споріднення оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб (п.п. «а» п.п. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України).

Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця І та ІІ ступенів споріднення, оподатковується за ставкою 5% (п.п. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу України).

Отже, фізичні особи - резиденти, які отримують спадщину (подарунок) від фізичної особи - резидента, але не відносяться до членів сім’ї І та ІІ ступенів споріднення, сплачують податок на доходи фізичних осіб за ставкою 5% від вартості будь-якої спадщини (подарунка).

Об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, та об’єкти спадщини, що успадковуються спадкоємцем-нерезидентом від спадкодавця-резидента оподатковуються податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%.

Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставкою 5% та 18% зобов’язані подати до контролюючого органу за податковою адресою, тобто за місцем реєстрації згідно з паспортними даними, податкову декларацію за наслідками звітного податкового року не пізніше 30 квітня 2020 року, у якій включити суми таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу й визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб та з військового збору.

Фізичні особи, які отримали у спадщину (подарунок) об’єкти спадщини, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, декларацію про майновий стан і доходи громадян можуть не подавати, якщо у них відсутні інші підстави для подання річної податкової декларації.



Надаєте житло в оренду громадянину – зобов'язані нараховувати та сплачувати податок

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що якщо договір оренди нерухомого майна укладено між фізичними особами, які не є суб'єктами господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету, є платник податку - орендодавець.

До прикладу, у разі надання в оренду квартири або іншого житлового чи нежитлового приміщення, іншого нерухомого майна, орендодавець є відповідальним за нарахування та сплату податку до бюджету.

Такий орендодавець має самостійно нарахувати та сплатити податок до бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду, тобто, протягом 40 календарних днів, після останнього дня звітного (податкового) кварталу. Суми отриманого доходу, сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року орендодавець відображає у річній податковій декларації про майновий стан і доходи та подає її до контролюючого органу за місцем реєстрації (податкової адреси) до 1 травня року, наступного за звітним.

Якщо договір оренди об'єктів нерухомості посвідчувався нотаріально, нотаріус зобов'язаний надіслати інформацію про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку - орендодавця. Форма Повідомлення про нотаріальне посвідчення договору оренди об’єктів нерухомості затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1242. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації нотаріус несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності;

Звертаємо увагу, що суб'єкти господарювання, які провадять посередницьку діяльність, пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості (рієлтери), зобов'язані надіслати інформацію про укладені за їх посередництвом цивільно-правові договори (угоди) про оренду нерухомості до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації в строки, передбачені для подання податкового розрахунку, за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Форма інформації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 р. № 497. За порушення порядку та/або строків подання зазначеної інформації рієлтер несе відповідальність, передбачену законом за порушення порядку та/або строків подання податкової звітності.



Як оподатковуються та декларуються іноземні доходи?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що з 1 січня 2020 року розпочалась кампанія декларування громадянами доходів, одержаних протягом 2019 року.

Нормами п.170.11 ст.170 Податкового кодексу України встановлено: якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі -Декларація), та оподатковується за ставкою, визначеною у п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу України (18 %).

Водночас якщо згідно з нормами міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, платник ПДФО може зменшити суму річного податкового зобов’язання на суму податків, сплачених за кордоном, він визначає суму такого зменшення за зазначеними підставами у Декларації.

У разі відсутності у платника ПДФО підтвердних документів щодо суми отриманого ним доходу з іноземних джерел та суми сплаченого ним податку в іноземній юрисдикції, оформлених відповідно до ст.13 Податкового кодексу України, такий платник зобов’язаний подати до контролюючого органу за своєю податковою адресою заяву про перенесення строку подання Декларації до 31 грудня року, що настає за звітним. У разі неподання в установлений строк Декларації платник податків несе відповідальність, встановлену Податковим кодексом України та іншими законами.

Не зараховуються у зменшення суми річного податкового зобов’язання платника ПДФО:

а) податки на капітал (приріст капіталу), податки на майно;

б) поштові податки;

в) податки на реалізацію (продаж);

г) інші непрямі податки незалежно від того, чи належать вони до категорії прибуткових податків або вважаються окремими податками згідно із законодавством іноземних держав.

Сума податку з іноземного доходу платника ПДФО – резидента, сплаченого за межами України, не може перевищувати суму податку, розраховану на базі загального річного оподатковуваного доходу такого платника ПДФО відповідно до законодавства України.

Зауважимо, що цьогорічна деклараційна кампанія, як і зазвичай, триватиме з початку року упродовж 4-х місяців. Граничний термін подання декларації за звітний (податковий) 2019 рік – 30 квітня 2020 року.



«Невірний пароль або ключ пошкоджено» - помилка, яка виникає при підписанні документу: що робити?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС України за посланням https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/414218.html проінформувала про виправлення помилки, яка виникає при підписанні електронного документа.

Для усунення такої помилки необхідно перевірити:

1. Який ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки використовується першим.

Вірна послідовність підписів для податкової звітності: бухгалтер-директор-електронна печатка.

2. Правильність введення паролю.

А саме: регістр вводу паролю, мову клавіатури тощо (створений пароль може містити особливі символи).

Якщо користувач забув пароль, то він повинен скасувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа та отримати новий.

3. Чи набраний пароль відповідає ключу, який використовується.

Наприклад: пароль до ключа бухгалтера використовується тільки з ключем бухгалтера.

4. Чи змінювалось ім’я файлу особистого ключа.

Особистий ключ кваліфікованого електронного підпису чи печатки має жорстко визначену назву – «Key-6.dat», яка не підлягає зміні. Зміна назви особистого ключа призведе до неможливості його подальшого використання.

Назва сертифіката може бути змінена за бажанням клієнта, за виключенням розширення файлу – «*.cer».

Отже, у разі зміни ім’я файлу особистий ключ буде пошкоджено, тому необхідно скасувати кваліфікований сертифікат відкритого ключа та отримати новий.

У разі, якщо жодна з рекомендацій не допомогла вирішити проблему, необхідно звернутися до відокремленого пункту реєстрації користувачів Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС (далі – КНЕДП ІДД ДПС), в якому отримували кваліфікований сертифікат, подавши при цьому:

5. Заяву про зміну статусу кваліфікованого сертифіката відкритого ключа (далі – заява) для скасування кваліфікованого сертифіката.

Заяву для скасування кваліфікованого сертифіката можна подати:

-в усній формі у телефонному режимі;

Заява в усній формі подається заявником (користувачем) до КНЕДП ІДД ДПС засобами телефонного зв’язку за номером (044) 284-00-10, при цьому заявник повинен повідомити адміністратору реєстрації таку інформацію:

- ідентифікаційні дані власника кваліфікованого сертифіката;

- ключову фразу голосової автентифікації.

Заява в усній формі приймається тільки у випадку позитивної автентифікації (збігу голосової фрази та ідентифікаційних даних користувача з інформацією в реєстрі сертифікатів).

- у письмовій формі.

Заява у письмовій формі подається до відокремленого пункту реєстрації користувачів КНЕДП ІДД ДПС за встановленою формою та засвідчується власноручним підписом заявника (користувача).

Заява для скасування кваліфікованого сертифіката розміщена на офіційному інформаційному ресурсі КНЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) в розділі «Скасування, блокування, поновлення сертифікатів».

6. Новий комплект реєстраційних документів (для отримання нових кваліфікованих сертифікатів відкритого ключа).

Перелік документів, необхідних для отримання електронних довірчих послуг, наведено у розділі «Отримання електронних довірчих послуг» офіційного інформаційного ресурсу КНЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua/Головна/«Отримання електронних довірчих послуг»), у підрозділі «Підготовка документів та реєстрація».

Детальну інформацію щодо режиму роботи, розміщення пунктів обслуговування (відокремлених пунктів реєстрації) користувачів КНЕДП ІДД ДПС можна отримати на офіційному інформаційному ресурсі КНЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua) за посиланням:«Головна»/«Контакти»/«Пункти обслуговування» або «Головна»/«Отримання електронних довірчих послуг»/«Пункти обслуговування».

Нагадуємо!

У разі виникнення питань стосовно ЕДП ви можете:

- переглянути Запитання-відповіді в Базі знань на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (ЗІР), обравши категорію 301 «Електронні довірчі послуги» за посиланням: http://zir.tax.gov.ua/main/bz/view/?src=ques&theme=4&action=search;

- переглянути інформацію на офіційному інформаційному ресурсі КНЕДП ІДД ДПС (www.acskidd.gov.ua);

- надіслати питання на електронну поштову скриньку: inform@acskidd.gov.ua;

- зателефонувати до Контакт-центру – т. 0-800-501-007 (напрямок 2) (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) для отримання консультацій.

- зателефонувати до Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС – тел. (044) 284-00-10 для блокування та скасування кваліфікованих сертифікатів;

- звернутись до представництва у вашому регіоні.

