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Новації законодавства!

Суспільство | 15-04-2020, 17:15Коментарів: 0 0 Переглядів: 14 14    


Періоди, за які у 2020 році не застосовуються штрафні санкції та пеня
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», який набрав чинності 02.04.2020, зокрема, п. 521 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (далі – ПКУ) викладено в новій редакції.
Відповідно до п. 521 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ за порушення податкового законодавства, вчинені протягом періоду з 01 березня по 31 травня 2020 року, штрафні санкції не застосовуються, крім санкцій за:
► порушення вимог до договорів довгострокового страхування життя чи договорів страхування в межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема страхування додаткової пенсії;
► відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, без згоди контролюючого органу;
► порушення вимог законодавства в частині:
● обліку, виробництва, зберігання та транспортування пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
● цільового використання пального, спирту етилового платниками податків;
● обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
● здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального;
● здійснення суб’єктами господарювання операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб’єктів платниками акцизного податку;
● порушення нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку, рентної плати.
Протягом періоду з 01 березня по 31 травня 2020 року платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню.

Оновлено довідники пільг
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 02.04.2020 набрав чинності Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 540).
Законом №540 на певні періоди 2020 року скасовано оподаткування ПДВ ввезення медичних товарів, звільнено суб’єктів господарювання від сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, земельного податку та орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності.
Також Законом №540 передбачено ряд преференцій для юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств.
У зв’язку з вищезазначеним, ДПС України оновлено довідники пільг станом на 02.04.2020, а саме
98/1 – податкових пільг, що є втратами доходів бюджету;
98/2 – інших податкових пільг.
У довідниках надано перелік пільг із податку на прибуток підприємств, плати за землю, ПДВ, акцизного податку, податку на нерухоме майно, місцевих податків та зборів, державного мита, а також початок та кінець дії пільг.
Нагадаю, що востаннє платниками подавався Звіт про податкові пільги за 2019 рік. У подальшому облік сум податкових пільг, отриманих суб’єктами господарювання, здійснюватиметься контролюючими органами на підставі інформації, зазначеної такими суб’єктами господарювання у податкових деклараціях.
Ознайомитись із довідниками можна на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням
https://tax.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html

Інформаційний лист № 8. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина І. Податок на прибуток, обіг підакцизних товарів, ПДВ
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС України на офіційному вебпорталі за посиланням https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/414205.html повідомила наступне.
02 квітня опубліковано та набрав чинності Закон України від 30 березня 2020 року № 540-IX (раніше законопроєкт № 3275) «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі – Закон № 540).
Документом передбачено внесення змін у понад три десятки нормативно-правових актів. Зокрема, Закон № 540 скасовує ПДВ для ввезення медичних товарів і звільняє бізнес від сплати земельного податку та податку на майно, орендної плати за земельні ділянки, що перебувають у державній та комунальній власності. Крім того, передбачено ряд преференцій і для юридичних осіб – платників податку на прибуток підприємств.
Детальніше про нововведення та тимчасові норми, які запроваджуються на період карантину, читайте у восьмому інформаційному листі: «Карантинні нововведення для бізнесу. Частина І. Податок на прибуток, обіг підакцизних товарів, ПДВ».
Інформаційний лист можна завантажити тут: https://tax.gov.ua/data/material/000/324/414208/Informaciyniy_list_8.pdf

Інформаційний лист № 9. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина 2. Податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки, ЄСВ, адміністрування
Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС продовжує серію публікацій інформаційних листів.
У дев’ятому номері йдеться про нововведення та тимчасові норми для бізнесу, запроваджені у зв’язку із оголошенням пандемії.
Зокрема роз’яснюється, які зміни передбачені Законом від 30 березня 2020 року № 540-IX  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)».
Детальніше про нововведення щодо податку на доходи фізичних осіб, плати за землю та нерухоме майно, а також щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності читайте тут: https://www.tax.gov.ua/data/material/000/324/414815/Informaciyniy_list_9.pdf

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