Державна податкова службою України випустила п’ять відеоуроків для платників податків Суспільство | 15-04-2020, 17:16 0 18

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС України випустила п’ять відеоуроків, з якими платники можуть ознайомитись за наведеними посиланнями, а саме:

1. У ДПС роз’ясняють як подати звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6124.html

https://youtu.be/P7aWuNOIwM0

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2167705590041914/

2. Як направляти в ДПС листи та звернення за допомогою Електронного кабінету:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6094.html

https://youtu.be/wsGYmcOYScA

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/2619608611618098/

3. Як оформити запит на отримання відомостей з ДРФО про суми/джерела виплачених доходів та утриманих податків:

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6067.html

https://youtu.be/_SKY0auOjSk

https://www.facebook.com/TaxUkraine/videos/284290552557638/

4. Як заповнити декларацію про майновий стан і доходи:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/5977.html

https://www.youtube.com/watch?v=YOhECvfE0Z4

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/1407838859418903/

5. Заповнення квартальної декларації фізичними особами-платниками єдиного податку, які перебувають на ІІІ групі:

https://tax.gov.ua/media-tsentr/videogalereya/videouroki/6018.html

https://www.youtube.com/watch?v=SuFkpDOosB8

https://www.facebook.com/107383900636180/videos/256478902049126/



Електронні сервіси для дистанційного спілкування з органами ДПС

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що у зв’язку з оголошенням в Україні карантину Державна податкова служба рекомендує використовувати електронні сервіси:

► спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення «Єдине вікно подання електронної звітності» (далі – Єдине вікно);

► інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (далі – Електронний кабінет).

Єдине вікно

Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності» розміщено на вебпорталі ДПС у розділі «Головна/Електронна звітність/Спеціалізоване клієнтське програмне забезпечення для формування та подання звітності до «Єдиного вікна подання електронної звітності»/».

Електронний кабінет

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

У приватній частині Електронного кабінету платнику надано можливість:

● відправити до будь-якого контролюючого органу листа в електронному вигляді (меню «Листування з ДПС»);

● доступу до особистої інформації, зокрема реєстраційних та облікових даних (меню «Облікові дані»), даних інтегрованих карток (меню «Стан розрахунків з бюджетом»), переліку отриманих документів та поданої звітності платника податків (меню «Вхідні/вихідні документи»);

● переглянути стан розрахунку з бюджетом (меню «Стан розрахунків з бюджетом»);

● отримати витяг щодо стану розрахунків з бюджетами та цільовими фондами за даними органів ДПС, надіславши запит на його отримання;

● отримати довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи;

● надіслати запити на отримання інформації, заяви на реєстрацію платником окремих податків, отримати витяги з реєстрів;

● створювати та надсилати електронні документи: податкової та статистичної звітності, звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

● скористатися іншими електронними сервісами та отримати корисну інформацію.

Для фізичних осіб в Електронному кабінеті об’єднано сервіси для громадян в окремий Е-кабінет для громадян, який надає можливість:

● доступу до реєстраційних даних та даних про об’єкти оподаткування (рухоме та нерухоме майно, відомості про які надходять до ДПС з відповідних реєстрів інших державних органів);

● доступу до сформованих податкових повідомлень – рішень щодо сум нарахованих податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та плати за землю;

● подання декларації про майновий стан і доходи;

● отримання відомостей про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

Заздалегідь просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності!

Інформацію розміщено на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням

https://www.tax.gov.ua/media-tsentr/novini/414139.html

