Податкові зміни у законодавстві на час карантину Суспільство | 15-04-2020, 17:16 0 77

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ДПС України (далі – ДПС) на головній сторінці офіційного веб-порталу проінформувала про податкові зміни у законодавстві, внесені законами України від 17 березня 2020 року:

- № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», що набрав чинності 17.03.2020;

- № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (COVID-19)», що набрав чинності 18.03.2020.

З новаціями у законодавстві на час карантину, внесеними зазначеними законами, можна ознайомитись за посиланням:

https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/413720.html

ДПС також нагадала, що у період карантину оперативно отримати інформаційно-довідкові послуги можна:

- скориставшись Загальнодоступним інформаційно-довідковим ресурсом zir.tax.gov.ua (мобільний додаток «ЗІР ДПС» можна безкоштовно завантажити на власні мобільні пристрої, скориставшись інтернет-магазинами: App Store та Google Play);

- звернувшись до Контакт-центру ДПС за т. 0-800-501-007 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів) з 10.00 до 17.00 (крім суботи, неділі та святкових днів). У неробочий час є можливість залишити запитання за допомогою сервісу «Залиште питання – ми Вам зателефонуємо».

- надіславши запитання та повідомлення на електронну адресу: idd@tax.gov.ua (без використання кваліфікованого електронного підпису).



Закон № 532: платникам податку на прибуток про пільги, які діють у 2020 році

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 01.04.2020 набрав чинності Закон України від 17 березня 2020 року № 532-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету» (далі – Закон № 532), крім окремих його положень, які набрали чинності 18.03.2020.

Законом № 532 п.п. 140.5.9 п. 140.5 ст. 140 Податкового кодексу України доповнено новими абзацами, відповідно до яких фінансовий результат податкового (звітного) періоду у платника податку на прибуток не збільшується на вартість поставлених безоплатно товарів особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, якщо така вартість перевищує 4 відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року платника. При цьому необхідно, щоб виконувались наступні умови:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до Переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом Міністрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Крім того, норми щодо збільшення фінансового результату податкового не застосовується до безоплатно поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за умови, що такі товари були придбані за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.



ПДВ: законом № 532 підвищено доступність лікарських засобів

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що 18.03.2020 набрала чинності норма Закону України від 17 березня 2020 року № 532-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підвищення доступності лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, які закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупівель у сфері охорони здоров’я за кошти державного бюджету», відповідно до якої продовжено дію п. 38 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України до 31 грудня 2022 року.

Так, згідно з вищезазначеним оновленим пунктом тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звільняються від оподаткування ПДВ:

► операції з ввезення на митну територію України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, та операції з першого постачання таких лікарських засобів, медичних виробів на митній території України;

► операції з першого постачання виробником на митній території України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів, медичних виробів, внесених до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введених в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності;

► операції з постачання (передачі) лікарських засобів та медичних виробів, що були ввезені та/або поставлені на митній території України відповідно до цього пункту, у системі охорони здоров'я від центрального органу виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, та/або від державних підприємств, створених за наказом цього центрального органу виконавчої влади, до кінцевого споживача (пацієнта) у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

Звільнення зазначених вище операцій від оподаткування ПДВ відбувається, якщо ввезення та/або постачання здійснюється на підставі договорів із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, які визначені відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі», укладених на виконання угод між центральним органом виконавчої влади України, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров’я, та відповідною спеціалізованою організацією, що здійснює закупівлі, у межах виконання бюджетних програм із забезпечення медичних заходів державних програм та/або комплексних заходів програмного характеру у сфері охорони здоров’я.

У разі порушення цільового використання лікарських засобів та медичних виробів, що ввозяться на митну територію України та/або постачаються на митній території України відповідно до цього пункту, платник ПДВ зобов’язаний збільшити податкові зобов’язання за наслідками податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму ПДВ, що мала бути сплачена в момент ввезення (нарахована в момент постачання) таких лікарських засобів та медичних виробів, а також несе відповідальність відповідно до законодавства.

Перелік лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, що здійснюють закупівлі, та порядок ввезення, постачання і цільового використання лікарських засобів, медичних виробів, що звільняються від оподаткування ПДВ відповідно до цього пункту, визначаються Кабінетом Міністрів України.



21 квітня 2020 року – граничний термін для подання звіту з єдиного внеску.

Рекомендації щодо подання

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що наближається граничний термін подання (21.04.2020) звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за березень 2020 року.

З метою запобігання поширення та мінімізації інфікування коронавірусом платників податків та працівників ДПС, приймання звітності здійснюється виключно дистанційно (через Електронний кабінет (https://cabinet.tax.gov.ua) чи поштою).

Наголошую, що відповідно до п. 36 Закону України від 30 березня 2020 року № 540-IX тимчасово не застосовуються штрафні санкції, за порушення, вчинені у періоди з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року:

несвоєчасне подання звітності з єдиного внеску, до податкових органів;

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів).

Разом з цим, протягом періодів з 01 по 31 березня, з 01 по 30 квітня та з 01 по 31 травня 2020 року платникам єдиного внеску не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Просимо з розумінням поставитись до ситуації, що склалася, і просимо вибачення за можливі незручності!



Декларація ФОП - платника єдиного податку – в Електронному кабінеті

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що подання документів засобами електронного зв’язку в електронній формі здійснюється платниками відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 959/30827 зі змінами та доповненнями (далі – Порядок № 557).

Платник створює електронні документи у строки та відповідно до порядку, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому вигляді, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів (п. 3 розділу ІІ Порядку № 557).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС

У відкритій частині Електронного кабінету у розділі «Допомога» розміщено покрокову допомогу щодо створення електронних документів за допомогою режиму «Введення звітності».

В режимі «Введення звітності» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету користувач має можливість створювати, редагувати, підписувати та надсилати, зокрема, податкову звітність за формою податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 зі змінами та доповненнями.

При формуванні податкової декларації користувач самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», «період», «тип форми» та обирає необхідну форму податкової декларації (наприклад, F0103306) за звітний період, щодо якого здійснюється звітування. В наступному вікні обирає «стан документа» та відповідний територіальний орган ДПС: «регіон», «район».



