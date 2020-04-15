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Олександр Юристовський: про новини, що стосуються "rарантинних" особливостей справляння акцизного податку

Суспільство | 15-04-2020, 17:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 24 24    

Сьогодні для читачів ІВ «Медіастар» начальник Львівського управління Офісу великих платників ДПС Олександр Юристовський розповів про "rарантинні" особливості справляння акцизного податку виробниками або імпортерами палива та виробниками лікарських засобів
Щодо термінів погашення податкових векселів хочу зауівжити, що ідповідно до Закону України від 30.03.2020 № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби (COVID-2019)", для виробників або імпортерів палива терміни погашення податкових векселів продовжуються.
Терміни погашення податкових векселів, виданих відповідно до п. 229.8 ст. 229 Кодексу виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів (коди згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 70 00, 2710 19 21 00) та/або бензинів авіаційних (код згідно з УКТ ЗЕД 2710 12 31 00), які припадають на період з 01.03.2020 по 31.05.2020 року, продовжуються до 15.08.2020 (включно).
У разі підтвердження до 15.08.2020 року (включно) імпортером або виробником, які видали податковий вексель, факту цільового використання бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів погашення таких податкових векселів здійснюється у встановленому п. 229.8 ст. 229 Кодексу порядку:
- без сплати коштами сум акцизного податку, зазначених у таких податкових векселях;
- без застосування штрафів, встановлених пп. 229.8.12 п. 229.8 ст. 229 Кодексу.
Якщо податковий вексель не погашено до 15.08.2020 (включно), векселедержатель протягом п'яти робочих днів, наступних за визначеним цим пунктом останнім днем терміну погашення податкового векселя, здійснює протест такого векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного робочого дня з дати вчинення протесту звертається до банку, який здійснив аваль векселя, з опротестованим податковим векселем. Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим податковим векселем, переказати суму, зазначену в податковому векселі, векселедержателю.
У разі відсутності підтвердження до 15.08.2020 (включно) цільового використання імпортером або виробником, які видали податковий вексель, бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів з таких імпортера або виробника справляється штраф у розмірі 50 відсотків суми акцизного податку, яка обчислюється виходячи з обсягів бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, за якими відсутнє підтвердження цільового використання, та ставки акцизного податку, встановленої пп. 215.3.4 п. 215.3 ст. 215 Кодексу із застосуванням підвищувального коефіцієнта 10.

Наступні зміни стосуються виробників лікарських засобів.
Тож,  Законом України від 30.03.2020 р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» запроваджуються тимчасові зміни до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) стосовно відвантаження та процедури отримання спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів та відпуску таких засобів.
Так, зокрема, до 31 травня 2020 року:
дозволено відвантаження спирту етилового з акцизного складу виробників спирту етилового виробникам лікарських засобів та виробникам продукції хімічного і технічного призначення, включеної до Переліку продукції хімічного і технічного призначення, для виробництва якої використовується спирт етиловий денатурований, затвердженого Кабінетом Міністрів України, для виробництва дезінфекційних засобів;
зі спирту етилового, який використовується для виробництва дезінфекційних засобів справляється акцизний податок за ставкою 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту за умови підтвердження його цільового використання.
При цьому до отримання такого спирту із акцизного складу слід враховувати, що:
податковий вексель видається на суму податку, нарахованого на обсяг спирту етилового, що отримується виходячи із ставки, визначеної у п. 215.3 ПКУ;
місця зберігання спирту внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту;
кількість спирту, який отримується не може перевищувати об’єм наявних у розпорядженні місць зберігання спирту етилового, що внесені до Єдиного реєстру місць зберігання спирту;
на території виробників дезінфікуючих засобів будуть діяти податкові пости.
До 30 квітня 2020 року встановлюється наступна процедура отримання спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів та відпуску таких засобів:
1) Суб'єкти господарювання при виробництві дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) з використанням спирту етилового денатурованого, за умови встановлення податкових постів у таких суб’єктів, не зобов’язані:
обладнувати кожне місце отримання спирту етилового витратомірами-лічильниками обсягу виробленого спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового;
обладнувати кожне місце відпуску продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий, витратомірами-лічильниками обсягу виробленої продукції, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового.
При цьому кожне місце відпуску дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) має бути обладнане, засобами обліку виробленої продукції, яка повинна відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства.
2) Державні підприємства, які є одночасно виробниками спирту етилового денатурованого та дезінфекційних засобів (код згідно з УКТЗЕД 3808 94 90 00) мають право використовувати вироблений ними спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (код згідно з УКТЗЕД 3808 94 90 00) без наявності зареєстрованих витратомірів-лічильників спирту етилового на лінії виробництва таких дезінфекційних засобів за умови обладнання кожного місця відпуску дезінфекційних засобів засобами обліку виробленої продукції.
3) Акцизні склади, на території яких виробляється спирт етиловий денатурований для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД), повинні бути обладнані на кожному місці отримання та відпуску спирту етилового неденатурованого, розташованому на акцизному складі, витратомірами-лічильниками спирту етилового, зареєстрованими в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників обсягу виробленого спирту етилового, а також засобами обліку денатуруючих добавок, які повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства.
Витратоміри-лічильники спирту етилового та засоби обліку виробленої продукції повинні відповідати вимогам законодавства та мати позитивний результат повірки або оцінку відповідності, проведені відповідно до законодавства.
4) Суб'єкти господарювання – виробники спирту етилового денатурованого для виробництва дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) та виробники дезінфекційних засобів (3808 94 90 00 згідно з УКТЗЕД) заповнюють електронні документи, а саме подають до податкових органів дані про добовий фактичний обсяг отриманого спирту етилового та обсяг продукції, виробленої з його використанням, шляхом передачі даних з витратомірів-лічильників спирту етилового та засобів обліку виробленої продукції.
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