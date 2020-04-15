Кількість важких пацієнтів з підозрою на COVID-19 зростає Суспільство | 15-04-2020, 17:19 0 24

Сьогодні в стаціонарах області перебуває 144 пацієнти, які отримують допомогу у зв’язку з коронавірусною інфекцією. Станом на зараз 152 особи на Львівщині мають підтверджений діагноз.



Про це сьогодні під час брифінгу розповів в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько.

«За останню добу ми отримали плюс 12 позитивних аналізів. На ранок ми зафіксували вже 6 смертей від COVID-19, які померли в лікарнях області. Щоденно зусиллями Лабораторного центру, Медичного університету та Військового госпіталю ми виконуємо 150 тестів за допомогою ПЛР. Плануємо, що кількість тестів також будемо збільшувати», - наголосив Андрій Васько.

У медичних закладах області також фіксують все більшу кількість пацієнтів із важкими перебігом хвороби.

«Стан пацієнтів, які поступають останніми днями в стаціонари, є середньої важкості або важкий. Можемо говорити про погіршення епідситуації, про збільшення кількості хворих, підвищення кількості підозр та погіршення стану пацієнтів. Все більше людей з приймального відділення оформляють одразу в інтенсивну терапію, в тому числі на апарати ШВЛ. Кількість тих пацієнтів, які зараз перебувають на штучній вентиляції легень - майже два десятки по всій області. Не у всіх підтверджений діагноз, але є підозри і є важкі дихальні розлади», - розповів керівник департаменту охорони здоров’я.

Всіх пацієнтів, які є зараз мають гостру респіраторну інфекцією медики розцінюють як потенційних хворих на COVID-19.

«Прогнозуємо на кінець квітня пік захворювання по області, збільшення підозр, важких пацієнтів та летальних випадків. А якщо на Великдень люди знехтують карантином, то будемо очікувати значну кількість важких пацієнтів та летальних випадків невдовзі після цього», - акцентував Андрій Васько.

Проводити самодіагностику вдома з допомогою експрес-тестів фахівці також не рекомендують.

«Стосовно самодіагностики з допомогою експрес-тестів, можна сказати, що для такої маніпуляції потрібна фахова підготовка і присутність медичного працівника, адже для отримання тесту потрібен забір крові. Не рекомендуємо проводити самодіагностику таким чином», - зазначив Андрій Васько.

Мобільні бригади провели уже майже 7,5 тисяч експрес-тестувань. Ця робота триватиме і надалі.

