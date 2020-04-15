На Львівщині триває будівництво транзитного кільця для вантажного транспорту Суспільство | 15-04-2020, 17:21 0 24

Служба автомобільних доріг у Львівській області активно проводить роботи для реалізації Державного інвестиційного проекту "Створення транзитного кільця для вантажного транспорту".



Про це повідомив сьогодні, 15 квітня, під час брифінгу керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області Олег Береза.

“Навколо Львова проходить дорога Т-14-25 Миколаїв – Городок – Жовква – Кам’янка-Бузька – Бібрка, на сьогодні ми маємо капітальні вкладення в цю дорогу. Плануємо цього року відкрити ділянку для проїзду від Миколаєва до Городка, на цій ділянці активно працює компанія “Автомагістраль-Південь”. В рамках проекту забезпечена ще одна дорога “Львів-Пустомити- Меденичі”, там працює компанія “Онур” і думаю, 1 червня завершимо роботи. Відтак, з цього року це дозволить вантажному та іншому транспорту об’їжджати по цій дорозі, щоб добратись до інших магістральних доріг, які сполучають західний кордон. На сьогодні активно ведуться роботи в районі Миколаїв-Велика Горожанка. У селах Ричагів, Вербіж здійснюють ремонтні роботи щодо каналізування. Останній шар будемо стелити на ділянці від Миколаєва до Городка, тут на ділянці, де пересікаються дороги М-13 та Т- 14-25 буде запроектоване велике кільце, яке забезпечить проходження автомобільного транспорту саме на перехресті цих двох доріг” , – зазначив Олег Береза.

Будівництво транзитного кільця для вантажного транспорту здійснюється за кошти державного бюджету.

Проведення робіт з покращення стану дорожнього покриття зазначених вище автомобільних доріг дозволить транзитному автотранспорту з боку Закарпатської, Волинської, Рівненської, Тернопільської та Івано-Франківської областей скоротити шлях до міжнародних пунктів пропуску “Шегині”, “Краковець”, “Грушів”, “Рава-Руська” в обхід м. Львів.

Крім цього, за словами Олега Берези, вже готові проектні документації, по яких зараз проводиться експертиза, на ремонт ще двох ділянок зазначеної дороги: Городок – Повітно та Жовква – Кам’янка–Бузька. При цільовому фінансуванні, роботи розпочнуть ще у 2020 році.

У межах брифінгу Олег Береза наголосив, що на сьогодні на завершенні є проект, що стосується північного об’їзду. Його будівництво розпочнуть у 2021 році.

“На сьогодні ми ведемо активну роботу по викупу земельних ділянок в цьому напрямку до Запитова. Об’їзд проходитиме через Завадів-Гряда- Малі Підліски-Бірки. Це дозволить повністю закрити місто кільцевою дорогою. Львів має стратегічне значення щодо транзитних потоків і тут є скупчення великої кількості автомобілів,кільце яке є зараз не забезпечує проїзд транспорту. Починаючи з наступного року, є підтверджене фінансування ЄБРР, воно пройде міжнародну процедуру погоджень і реалізація почнеться з наступного року”, - додав керівник Служби автомобільних доріг у Львівській області.

Т.в.о директора департаменту дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА Роман Кокотайло повідомив про підсумки ремонтної кампанії в області, відтак станом на сьогодні на Львівщині завершили асфальтні роботи на п’яти об’єктах.

“Питання транзитного кільця – це з’єднання 8 районів між собою та населених пунктів, які належатимуть до об’єднаних територіальних громад, де на сьогодні по державній дорозі проїзду немає. Щодо ремонтної кампанії в області , то на сьогодні ми встигли завершити асфальтні роботи на 5 об’єктах у Львівьській області. Це об’їзна дорога міста Яворова, ділянки дороги у Жовківському та Кам’янка-Бузькому районі на дорозі Куликів – Великосілки. Зокрема, у Жовківському районі, це 5,1 кілометрів дороги між населеними пунктами Звертів та Жовтанці, відтак ми з’єднали два райони між собою і забезпечили транспортне сполучення. Щодо Кам’янка-Бузького району, це дорога між населеними пунктами Вирів – Великосілки. Вона з’єднує три дороги державного значення і розвантажує рух. Також наприкінці минулого тижня компанією “Онур” завершені ремонтні роботи на дорозі Ясенів-Золочів, яка з’єднує два адміністративних районних центри Золочів та Броди”, - наголосив Роман Кокотайло.

За його словами, від початку року тривають роботи на 11 об’єктах у Львівській області.

