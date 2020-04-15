Відновлено дію державної програми «теплих кредитів» Суспільство | 15-04-2020, 17:36 0 19



Цього тижня відновлено дію урядової програми «Теплих кредитів». Державні банки – АБ «Укргазбанк», АТ «Укрексімбанк» поновили кредитування як для ОСББ/ЖБК так і для фізичних осіб, ПриватБанк – для ОСББ.

Відтак мешканці Львівської області мають можливість скористатися державною програмою відшкодування тіла кредиту для того щоб зробити своє помешкання не тільки комфортним для проживання але і енергоефективним.

Відшкодування здійснюється у розмірі:

20 % – на придбання «негазових» котлів (35 % для субсидіантів),35 % – для утеплення індивідуального житла,від 40 % до 70 % – для проведення енергоощадних заходів в ОСББ.

Кредити надаються на утеплення фасадів, заміну вікон, встановлення вузлів обліку, модернізацію освітлення тощо.

На ці цілі з державного бюджету виділено 400 млн гривень.

Окрім цього, повідомляємо, що продовжується дія обласної програми енергозбереження, яка передбачає відшкодування 5%-15% відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами на впровадження енергоощадних заходів.

Нагадуємо також, що окрім загальнодержавної та обласної Програми, жителі Львівщини можуть скористатись районними програмами, які передбачають відшкодування частини відсоткової ставки чи тіла кредиту.

Водночас, звертаємо увагу усіх позичальників на необхідність дотримання вимог карантину та турботи про власне здоров’я. Банками запроваджено умови для мінімізації соціальних контактів та рекомендовано використовувати дистанційні канали обслуговування.

З питань участі у державній програмі «теплих кредитів» звертайтеся до Call-центру Держенергоефективності: +38 050-606-77-19, +38 098-487-50-14, energoefect@saee.gov.ua.

