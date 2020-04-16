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Діагностованих випадків COVID-19 вже більше двох мільйонів

Суспільство | 16-04-2020, 02:13Коментарів: 0 0 Переглядів: 97 97    
Понад 2 073 000 людей з усього світу захворіли COVID-19.

Джерело: Worldometers

Деталі: У світі з 2 073 394 випадків захворювання 508 861 осіб одужала та 134 007 померло від ускладнень, спричинених хворобою.

Зокрема, у США 641 299 випадків захворювання на коронавірус, в Іспанії 177 644, Італії 165 155, Франції 147 863, Німеччині 133 456, Великій Британії 98 476.

Найбільше померлих від вірусу у США 28 383, в Італії 21 645, Іспанії 18 708.

В Китаї від COVID-19 одужали 77 816, Німеччині 72 600, Іспанії 70 853.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, станом на 15 квітня в Україні підтверджено 3764 випадків COVID-19.
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