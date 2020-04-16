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ООС: противник вів обстріли по українських позиціях з гранатометів

Суспільство | 16-04-2020, 08:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 54 54    
Упродовж 15 квітня збройні формування Російської Федерації тричі порушили встановлений на Донбасі режим припинення вогню.

Джерело: штаб ООС

Деталі: Противник вів обстріли по українських позиціях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські військовослужбовці відповіли вогнем з штатних вогневих засобів.

За добу, що минула, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед наших військовослужбовців не було.

Дослівно: "Об’єднані сили перебувають в постійній готовності рішуче відреагувати на будь-які випадки злочинної активності окупантів. Агресивні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників.

За даними розвідки Об’єднаних сил, 15 квітня наші підрозділи поранили двох російських найманців.

Від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".
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