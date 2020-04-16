Кампанія декларування доходів громадян в умовах карантину Суспільство | 16-04-2020, 11:09 0 87





Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що триває деклараційна кампанія 2020 року.



Податкова декларація про майновий стан і доходи за 2019 рік обов’язково подається, якщо громадянин отримував:



- доходи не від податкових агентів (тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як самозайняті особи);



- доходи від надання в оренду рухомого або нерухомого майна іншим фізичним особам, які не є суб’єктами господарювання;



- успадкування майна не від членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення;



- доходи від податкових агентів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але які не звільнені від оподаткування. До таких доходів відноситься, зокрема: - дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, якщо його сума перевищує 25% однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного податкового року (у 2019 році ‒ 1043,25 гривень);



- інвестиційні доходи;



- доходи з іноземних джерел;



- доходи у вигляді нецільової благодійної допомоги, якщо її загальна сума перевищує у 2019 році – 2690 гривень;



- доходи від продажу власної продукції тваринництва, якщо сума сукупно за рік перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року (у 2019 році – 208 650 гривень);



- доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції у разі якщо розмір земельних ділянок перевищує 2 га;



- в інших, передбачених Податковим кодексом України, випадках.



У зв’язку з оголошенням в Україні карантину та у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України термін подання річної декларації про майновий стан і доходи подовжено до 1 липня 2020 року.



При цьому, суму податкового зобов’язання, яку платниками визначено в декларації до сплати, необхідно сплатити до 1 жовтня 2020 року.



Нагадуємо, що декларацію про майновий стан і доходи можна подати засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством.



Рекомендуємо використовувати електронні сервіси спеціалізованого клієнтського програмного забезпечення «Єдине вікно подання електронної звітності» та інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет».