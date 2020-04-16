НА ЛЬВІВЩИНІ ТА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОРУШНИКІВ КАРАНТИНУ Суспільство | 16-04-2020, 13:16 0 78



На кордоні з Румунією та Польщею виявлено двох громадян України, які, порушуючи правила карантину, спробували виїхати за кордон.

Минулої доби, прикордонники Чернівецького та Мостиського загонів в пунктах пропуску «Порубне» та «Краківець» виявили чоловіка та жінку, що не дотрималися 14 денної самоізоляції.

Тридцяти семирічну річну буковинку та п’ятдесяти семирічного львів’янина охоронці кордону виявили під час паспортного контролю. В ході оформлення чоловіка та жінки, в обох пунктах пропуску, спрацювала база даних.

По даному факту в обох випадках було поінформовано представників Національної поліції, яким і були передані особи.

За порушення правил щодо карантину людей, на чоловіка та жінку полісмени склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Тепер порушникам доведеться сплатити штрафи по 17 тисяч гривень кожному.



Пресслужба Чернівецького

прикордонного загону

