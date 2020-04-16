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НА ЛЬВІВЩИНІ ТА БУКОВИНІ ПРИКОРДОННИКИ ВИЯВИЛИ ПОРУШНИКІВ КАРАНТИНУ
|Суспільство | 16-04-2020, 13:16
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На кордоні з Румунією та Польщею виявлено двох громадян України, які, порушуючи правила карантину, спробували виїхати за кордон.
Минулої доби, прикордонники Чернівецького та Мостиського загонів в пунктах пропуску «Порубне» та «Краківець» виявили чоловіка та жінку, що не дотрималися 14 денної самоізоляції.
Тридцяти семирічну річну буковинку та п’ятдесяти семирічного львів’янина охоронці кордону виявили під час паспортного контролю. В ході оформлення чоловіка та жінки, в обох пунктах пропуску, спрацювала база даних.
По даному факту в обох випадках було поінформовано представників Національної поліції, яким і були передані особи.
За порушення правил щодо карантину людей, на чоловіка та жінку полісмени склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП. Тепер порушникам доведеться сплатити штрафи по 17 тисяч гривень кожному.
Пресслужба Чернівецького
прикордонного загону
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