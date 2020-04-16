"СПОСТЕРІГАЧА" КОНТРАБАНДИСТІВ ТА СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ВИКРИЛИ ПРИКОРДОННИКИ НА ЗАКАРПАТТІ Суспільство | 16-04-2020, 13:59 0 75



Двом спробам порушення держрубежу запобігли учора прикордонники Мукачівського загону.

Так, військовослужбовці відділу прикордонної служби «Ділове» у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу, викрили зловмисників, які планували незаконне переміщення до сусідньої Румунії двох тисяч пачок сигарет з акцизними марками республіки Білорусь та Молдова.

Ймовірно, розраховуючи залишитись непоміченими, для здійснення своїх протизаконних намірів правопорушники обрали важкодоступну гірську ділянку кордону. Проте, прикордонники виявили зловмисників, у ході затримання яких, було здійснено попереджувальний постріл. Втім, скориставшись значною відстанню від правоохоронців контрабандисти покидали свої ноші та вдались до втечі.

Ще одну спробу порушення кордону припинили військовослужбовці відділення інспекторів прикордонної служби «Велика Паладь». Прикордонники затримали поблизу кордону чоловіка, який планував стежити за прикордонними нарядами з обох боків українсько-угорського кордону. 32-річний громадянин України мав при собі наплічник з теплими речами, спальним мішком та карематом, а також бінокль.

Чоловік зізнався, що планував незаконно потрапити до Угорщини з метою подальшого відстеження руху охоронців держрубежу.

Для з’ясування усіх обставин правопорушення та складання адмінппротоколу за ч.1 ст.204-1 КУпАП, затриманого українця було доставлено до прикордонного підрозділу. Матеріали справи скеровано до суду.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



