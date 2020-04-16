Інформаційний лист № 10. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина 3. Практичні особливості застосування звільнення від ПДВ Суспільство | 16-04-2020, 14:57 0 80



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що Державною податковою службою України підготовлено Інформаційний лист № 10 "Карантинні нововведення для бізнесу. Частина 3. Практичні особливості застосування звільнення від ПДВ".



ДПС продовжує роз’яснювати положення податкового законодавства, запроваджені Законом України від 30 березня 2020 року № 540-IX.



У десятому випуску ви знайдете пояснення практичних аспектів виконання вимог пункту 71 підрозділу 2 розділу ХХ Податкового кодексу України, яким, зокрема, передбачено звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання на митній території України товарів (в тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19). Серед іншого, розглянуто особливості складання податкових накладних та відображення у податковій звітності операцій, здійснених у періоді з 17 березня по 2 квітня 2020 року.



Інформаційний лист можна скачати за посиланням:









https://tax.gov.ua/data/material/000/325/415669/Informaciyniy_list_10.pdf









ДПС також підготувала Інформаційні листи, які доступні за посиланнями:



Інформаційний лист №9. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина 2. Податок на доходи фізичних осіб, місцеві податки, ЄСВ, адміністрування:



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/414816.html



Інформаційний лист № 8. Карантинні нововведення для бізнесу. Частина І. Податок на прибуток, обіг підакцизних товарів, ПДВ:



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/414205.html



Інформаційний лист № 7. Карантинні нововведення для бізнесу. Які нюанси треба знати?



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/412720.html



Інформаційний лист № 6. Земельний податок. Які нюанси треба знати?



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/411141.html



Інформаційний лист № 5. Реєстрація ПН/РК. Що робити, якщо реєстрацію ПН/РК зупинено?



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/410034.html



Інформаційний лист № 4. Багатостороння конвенція MLI – наслідки для українських платників податків:



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/409367.html



Інформаційний лист № 3. Все про програмні РРО:



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/408152.html



Інформаційний лист № 2. Податкові рішення на користь платників:



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/407286.html



Інформаційний лист № 1. ДПС відповідає на запити платників податків:



https://www.tax.gov.ua/podatki-ta-zbori/informatsiyni-listi/405764.html