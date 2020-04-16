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Період карантину. Порушили правила обліку, виробництва та обігу пального або спирту – чи будуть штрафи

Суспільство | 16-04-2020, 15:54Коментарів: 0 0 Переглядів: 114 114    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Закон України від 30.03.2020 р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» уточнює пункт 52-1 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ якими визначено виключний перелік порушень щодо яких не зупиняється застосування штрафних санкції у період дії карантину встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).
Зокрема податкові органи серед іншого мають право у період карантину застосовувати санкції:
-за порушення обліку виробництва зберігання та транспортування пального спирту етилового алкогольних напоїв та тютюнових виробів (статті 128-1, 228 ПКУ);
- за порушення цільового використання пального, спирту етилового - не підтвердження цільового використання суб'єктами господарювання сорту етилового та біоетанолу, легких та важких дистилятів нафтопродуктів що отримані в якості сировини для виробництва у хімічній промисловості, речовин що використовуються як компоненти моторних палив бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів (стаття 229 ПКУ);
-за порушення вимог щодо обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками  (стаття 128-1 ПКУ);
-за порушення вимог щодо здійснення функцій визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів пального (стаття 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового коньячного і плодового алкогольних напоїв тютюнових виробів та пального» № 481/95- ВР від 19 грудня 1995 року);
-за здійснення операцій з реалізації пального або спирту етилового без реєстрації таких суб'єктів платниками акцизного податку - порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах (стаття 117 ПКУ).
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