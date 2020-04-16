|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
Акцизний податок: чи будуть фактичні перевірки в період мораторію
|Суспільство | 16-04-2020, 15:56
| 0 106
|
Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що змінами внесеними Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» до пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ установлено, що мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року не розповсюджується також і на фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів та оподаткування акцизним податком зокрема щодо:
-обліку ліцензування виробництва зберігання та транспортування пального спирту етилового алкогольних напоїв та тютюнових виробів;
-цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;
-обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;
-здійснення функцій визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального з підстав визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 ПКУ.
|
|