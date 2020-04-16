Акцизний податок: чи будуть фактичні перевірки в період мораторію Суспільство | 16-04-2020, 15:56 0 106

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що змінами внесеними Законом України від 30.03.2020 №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» до пункту 52-2 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ установлено, що мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 року не розповсюджується також і на фактичні перевірки в частині порушення вимог законодавства щодо обігу підакцизних товарів та оподаткування акцизним податком зокрема щодо:

-обліку ліцензування виробництва зберігання та транспортування пального спирту етилового алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

-цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

-обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

-здійснення функцій визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального з підстав визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 ПКУ.



