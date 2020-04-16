Плата за землю: зменшуємо у звітності період, за який дозволено не сплачувати плату Суспільство | 16-04-2020, 16:04 0 75

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що законом України від 30.03.2020 р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (далі - Закон №540) скорочено період визначений Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» (далі - Закон № 533), протягом якого не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди фізичних або юридичних осіб та використовуються ними в господарській діяльності, з двох місяців (березень і квітень 2020 року) до одного - березень 2020 року.

Особливості декларування податкового зобов’язання

Якщо платник плати за землю на підставі Закону № 533 подав уточнюючу податкову декларацію з плати за землю за 2020 рік в якій зменшив податкові зобов'язання за березень та квітень 2020 року то враховуючи вимоги Законом №540, такий платник податку зобов’язаний подати уточнюючу податкову декларацію до податкової декларації з плати за землю за 2020 рік (з урахуванням раніше поданих уточнюючих податкових декларацій). В цій декларації платник має збільшити податкові зобов'язання з плати за землю за квітень 2020 року тобто відновити податкові зобов'язання, які були задекларовані в податковій декларації з плати за землю за 2020 рік.

При цьому Законом № 540 передбачено що штрафні санкції, визначені Кодексом за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов'язань з плати за землю за податковий період квітень 2020 року не нараховуються.



