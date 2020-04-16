Продовжено строки тимчасового незастосування штрафних санкцій з ЄСВ Суспільство | 16-04-2020, 16:50 0 82

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом України від 30.03.2020 №540 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» подовжено до 31 травня 2020 року (попередньо згідно до Закону № 533, передбачалося - до 30 квітня 2020 року) строки тимчасового незастосування штрафних санкцій визначених частиною одинадцятою статті 25 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» (далі - Закон № 2464), за такі порушення:

-несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок);

-неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

-несвоєчасне подання звітності, передбаченої Законом №2464 до податкових органів При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464 щодо такого порушення вчиненого у періоди з 1 по 31 березня з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року не застосовуються.

До 31 травня 2020 року також подовжено терміни ненарахування платникам єдиного внеску пени при цьому нарахована пеня за періоди з 1 по 31 березня з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року підлягає списанню.



