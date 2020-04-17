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Штормове попередження: в акваторії Чорного та Азовського морів ІІ рівень небезпечності
|Суспільство | 17-04-2020, 09:14
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|ДСНС повідомляє про сильні пориви вітру на акваторії Чорного та Азовського морів.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "У найближчу годину зі збереженням вночі та вранці 17 квітня на акваторії Азовського моря та в портах Маріуполь, Бердянськ пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм ( до 2 метрів - ред УП ) (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)".
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