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Генсек ООН прокоментував обмін полоненими на Донбасі
|Суспільство | 17-04-2020, 09:19
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|Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі.
Джерело: Стефан Дюжаррік, офіційний представник Генерального секретаря ООН
Дослівно: "Генеральний секретар вітає сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін полоненими, пов'язаних з конфліктом на сході України. Він висловив сподівання, що ця важлива гуманітарна акція напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком для досягнення більшого прогресу, включаючи постійне припинення вогню, в контексті глобального заклику ООН, а також подальшого розведення сил та безперешкодного гуманітарного доступу через контактну лінію".
Що було раніше: Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.
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