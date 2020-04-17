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Генсек ООН прокоментував обмін полоненими на Донбасі

Суспільство | 17-04-2020, 09:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 40 40    
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прокоментував взаємне звільнення утримуваних осіб на Донбасі.

Джерело: Стефан Дюжаррік, офіційний представник Генерального секретаря ООН

Дослівно: "Генеральний секретар вітає сьогоднішнє взаємне звільнення і обмін полоненими, пов'язаних з конфліктом на сході України. Він висловив сподівання, що ця важлива гуманітарна акція напередодні православного Великодня послужить позитивним кроком для досягнення більшого прогресу, включаючи постійне припинення вогню, в контексті глобального заклику ООН, а також подальшого розведення сил та безперешкодного гуманітарного доступу через контактну лінію".

Що було раніше: Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.
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