ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ ВИЯВИЛИ МІСЦЕ НАКОПИЧЕННЯ СИГАРЕТ ТА ПОПЕРЕДИЛИ ЧЕРГОВУ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 17-04-2020, 09:48 0 42





Чергову спробу тютюнової контрабанди припинили учора прикордонники Мукачівського загону на ділянці відділу прикордонної служби «Ділове».

У ході реалізації наявної інформації, що надійшла від співробітників оперативно-розшукового відділу, прикордонники спецпідрозділу Мукачівського загону виявили неподалік від кордону групу осіб з пакунками на плечах. При спробі затримання військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів, проте контрабандисти покидали свої ноші та вдались до втечі. Як з’ясували прикордонники згодом, у покинутих пачкарями 10 пакунках знаходилось 5 тисяч пачок сигарет.

Під час подальших пошукових заходів офіцери оперативно-розшукового відділу встановили місце можливого накопичення тютюнових виробів звідки й здійснювалось їх подальше незаконне переміщення до сусідньої Румунії. Зловмисники звозили контрабандне куриво в нежиле приміщення розташоване у населеному пункті Луг Рахівського району. Вказана будівля належить 40-річному місцевому мешканцю. У ході огляду цього приміщення прикордонники спільно з співробітниками Нацполіції виявили ще 6 пакунків з 3000 пачок тютюнових виробів обгорнутих у чорний поліетилен.

Наразі тривають заходи зі встановлення усіх причетних до незаконної оборудки осіб.

Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



