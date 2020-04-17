«Вже 52,4% львів’ян платять за комунальні послуги онлайн», — А. Москаленко Суспільство | 17-04-2020, 09:58 0 36 За результатами дослідження, більше половини мешканців Львова оплачують комунальні послуги у режимі онлайн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник міського голови з питань розвитку Андрій Москаленко.



«Вже 52,4% львів’ян платять за комунальні онлайн. І ось кілька цікавих фактів як карантин вплинув на платежі онлайн. Оплата через Ощад 24/7 (онлайн) Ощадбанк збільшилась в три рази; 81% платежів через ПриватБанк (в тому числі Приват24) вже проходять онлайн. Відповідно, структура платежів львів’ян станом на сьогодні є такою:



— 52,4% - онлайн;



— 36,9% - сплачують готівкою у відділеннях банків;



— 10,7% - сплачують готівкою у відділеннях Укрпошти.



Сплачуйте за комунальні послуги зі зручністю. А тут ще раз нагадування від Управління ІТ Львівської міської ради як це можна зробити: https://www.facebook.com/1432141597026882/posts/2666491840258512?sfns=mo



Давайте оплатимо за комунальні послуги у квітні онлайн!", — зазначив Андрій Москаленко на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, аби в час карантину не перебувати в чергах, управління ІТ підготувало підбірку корисних сервісів, які допоможуть мешканцям подавати покази лічильників онлайн, а також оплачувати комунальні послуги за допомогою онлайн-сервісів.



