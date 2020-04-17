За минулу добу на Донбасі зафіксовано один обстріл — ООС Суспільство | 17-04-2020, 10:03 0 30 Минулої доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню.





Джерело: штаб ООС



Деталі: Поблизу селища Піски противник обстріляв позиції Об’єднаних сил з автоматичних станкових гранатометів. Українські військові дали відповідь зі штатного озброєння, після чого противник відмовився від подальших провокацій.



Втрат серед наших захисників внаслідок ворожого обстрілу не було.



За даними розвідки, 16 квітня наші підрозділи поранили одного російського найманця.



Дослівно: "17 квітня збройні формування Російської Федерації вогневої активності не проявляли.



За поточну добу втрат серед українських захисників немає.



Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано".



Що було раніше: Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.