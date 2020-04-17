На в'їздах до Києва утворилися затори через перевірку температури Суспільство | 17-04-2020, 10:04 0 31 На в'їздах до Києва працює 10 санітарно-пропускних пунктів, на яких проводять температурний скринінг, через це на в’їздах у столицю утворилися затори.



Джерело: "Українська правда", поліція Києва



Деталі: Київські поліцейські несуть службу на 10 санітарно-пропускних пунктах при в’їзді до столиці, такі "блокпости" працюватимуть до 20 квітня на всіх в'їздах у Київ. До кінця Великодніх свят обов’язковою є термометрія для водіїв та пасажирів, які прямують до столиці.

Блокпости запрацювали о 13-й годині 16 квітня і працюватимуть до 6-ї ранку 21 квітня 2020 року на всіх в'їздах у Київ з метою запобігання поширення коронавірусної інфекції. Там працюють поліцейські, нацгвардійці та медичні працівники.



Правоохоронці забезпечують громадську безпеку та порядок, аби не допустити конфліктних ситуацій, а також допомагають патрульним, котрі перевіряють транспортні засоби, а медики тим часом вимірюють температуру.

Київські поліцейські несуть службу на 10 санітарно-пропускних пунктах при в’їзді до столиці

Такі блокпости запрацювали відсьогодні до 20 квітня 2020 року на всіх в'їздах у Київ. Відтак у цей період обов’язковою є термометрія для водіїв та пасажирів, які прямують до столиці.



У четвер співробітники патрульної поліції почали вибірково зупиняти та перевіряти автобуси та мікроавтобуси, вантажні та вантажно-пасажирські автомобілі, а також машини, у салоні яких перебуває більше трьох осіб.





Медпрацівники на пропускних пунктах проводять термоскринінг



Якщо під час перевірки температура у людини до 37,5 градусів, то дозволено вільно їхати далі. У випадку коли температура буде вищою за 37,5 градусів та є ознаки гострого респіраторного захворювання, викликають бригаду для тестування на наявність коронавірусної хвороби та відправлятимуть цих громадян на самоізоляцію.



Якщо температура буде сягати більше 38 градусів, людину примусово госпіталізують.