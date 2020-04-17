З початку року великими платниками перераховано до державного бюджету майже 1,8 мільярдів гривень податку на додану вартість Суспільство | 17-04-2020, 11:58 0 75



За І квартал 2020 року великі платники, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС спрямували до державного бюджету 1,8 мільярдів гривень податку на додану вартість. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року сплата зросла на 600 мільйонів гривень. Зокрема, у березні великими платниками Заходу перераховано понад 517 млн гривень.

Слід зазначити, що з початку 2020 року суб’єктам господарювання Західного регіону відшкодовано з державного бюджету 2,7 мільярдів гривень податку на додану вартість.



