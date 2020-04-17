Великі платники Львова за І квартал 2020 року перерахували до місцевих бюджетів 19 млн грн плати за землю Суспільство | 17-04-2020, 12:06 0 84



З початку року від великих платників, які перебувають на обліку у Львівському управлінні Офісу великих платників податків ДПС, до місцевих бюджетів сплачено майже 19 млн грн плати за землю, що на 3 мільйони більше ніж очікувалось.

Принагідно нагадуємо, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні, та земельні частки (паї), які перебувають у власності. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності, або права користування земельною ділянкою. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє, що Законом України від 30.03.2020 р. №540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» скорочено період визначений Законом України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», протягом якого не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки що перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди фізичних або юридичних осіб та використовуються ними в господарській діяльності, з двох місяців (березень і квітень 2020 року) до одного - березень 2020 року.



