За І квартал 2020 року великі платники Західного регіону сплатили 884 мільйони гривень податку на прибуток Суспільство | 17-04-2020, 12:41 0 94

Впродовж І кварталу 2020 року великі платники податків, які обслуговуються Львівським управлінням Офісу великих платників податків ДПС, забезпечили надходження 884 мільйонів гривень податку на прибуток підприємств, що на 51 мільйон гривень більше від індикативних показників. При цьому до державного бюджету спрямовано 800 млн грн, а до бюджету області – 84 млн гривень.

Крім цього, державні унітарні підприємства з початку року спрямували до Державного бюджету України частину чистого прибутку (дивідендів) у розмірі 43 мільйони гривень.



